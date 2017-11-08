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8 ноября 2017, 15:41



Студенты Норильского колледжа искусств готовят постановку, которая расскажет о выдающемся норильском докторе Евгении Климове.

Зрители уже увидели театрализованную композицию «Изосим», посвященную памяти легендарного начальника хлорно-кобальтового цеха никелевого завода Изосима Чалкина. Сейчас идет работа над сценарием пьесы о другом почетном гражданине города Норильска Евгении Климове. Сегодня, 8 ноября, ребята побывали в музее оганерской больницы, где встретились с ее главным врачом Константином Горбелем. Он, один из инициаторов создания книги о докторе Климове «Повесть об уникальном человеке», поделился воспоминаниями и провел экскурсию по музею, который в середине 2000-х создала Клавдия Климова. Ее, ветерана норильской медицины, верной спутницы и хранительницы памяти доктора Климова, не стало несколько лет назад. Музей с тех пор закрыт, т. к. нет человека, который бы следил за его уникальными экспонатами. Студенты колледжа побывали и в больничном храме Святого Пантелеимона Целителя, который был открыт в конце 1990-х годов по инициативе заместителя главного врача оганерской больницы Евгения Климова. В больнице еще трудятся ветераны, которых до сих пор вдохновляет образ подвижника норильского здравоохранения. На входе в больницу установлена мемориальная доска, посвященная доктору Климову. Студенты колледжа, вдохновленные посещением музея оганерской больницы, рассказами ее главного врача, в ближайшее время намерены завершить работу над сценарием и приступить к репетициям. Первый прогон студенческой постановки о докторе Климове запланирован на вторую половину декабря, а потом, с учетом всех замечаний, продолжится его доработка. Премьерные спектакли покажут в июне в честь дня медицинского работника. На показы обязательно пригласят молодежь, ветеранов-эскулапов и членов клуба старожилов Норильска, по воспоминаниям которых готовятся постановки и о других норильских знаменитостях - дикторе Норильской студии телевидения Эдуарде Тараканове и авторе фильмов о северных животных Юрии Ледине.

Просмотров:145 Ребята, которые занимаются в колледже на театральном отделении под руководством педагога-режиссера Андрея Слизкова, задумали серию постановок в рамках проекта «Лица города», посвященного 65-летию города Норильска.Зрители уже увидели театрализованную композицию «Изосим», посвященную памяти легендарного начальника хлорно-кобальтового цеха никелевого завода Изосима Чалкина. Сейчас идет работа над сценарием пьесы о другом почетном гражданине города Норильска Евгении Климове. Сегодня, 8 ноября, ребята побывали в музее оганерской больницы, где встретились с ее главным врачом Константином Горбелем. Он, один из инициаторов создания книги о докторе Климове «Повесть об уникальном человеке», поделился воспоминаниями и провел экскурсию по музею, который в середине 2000-х создала Клавдия Климова. Ее, ветерана норильской медицины, верной спутницы и хранительницы памяти доктора Климова, не стало несколько лет назад. Музей с тех пор закрыт, т. к. нет человека, который бы следил за его уникальными экспонатами.Студенты колледжа побывали и в больничном храме Святого Пантелеимона Целителя, который был открыт в конце 1990-х годов по инициативе заместителя главного врача оганерской больницы Евгения Климова. В больнице еще трудятся ветераны, которых до сих пор вдохновляет образ подвижника норильского здравоохранения. На входе в больницу установлена мемориальная доска, посвященная доктору Климову.Студенты колледжа, вдохновленные посещением музея оганерской больницы, рассказами ее главного врача, в ближайшее время намерены завершить работу над сценарием и приступить к репетициям. Первый прогон студенческой постановки о докторе Климове запланирован на вторую половину декабря, а потом, с учетом всех замечаний, продолжится его доработка.Премьерные спектакли покажут в июне в честь дня медицинского работника. На показы обязательно пригласят молодежь, ветеранов-эскулапов и членов клуба старожилов Норильска, по воспоминаниям которых готовятся постановки и о других норильских знаменитостях - дикторе Норильской студии телевидения Эдуарде Тараканове и авторе фильмов о северных животных Юрии Ледине.