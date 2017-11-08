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8 ноября 2017, 17:03



Двое норильчан удостоены высоких государственных наград.

Среди награждаемых врачи, строители, деятели культуры, работники отрасли промышленности - каждому президент России Владимир Путин присвоил звание «Заслуженный работник Российской Федерации». Помимо этого шестнадцати жителям края вручили медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и знаки отличия «За трудовые заслуги», а еще пять человек получили из рук Александра Усса почетные грамоты и благодарности главы региона. Среди награжденных заместитель главы Норильска по социальной политике Наталья Коростелева и начальник мобилизационного отдела администрации города Норильска Владимир Лозинский. Норильчанам вручили медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Просмотров:129 Сегодня врио губернатора края Александр Усс вручил жителям Красноярского края государственные награды Российской Федерации. Торжественная церемония прошла в Большом зале правительства региона. Награды получили 29 человек.Среди награждаемых врачи, строители, деятели культуры, работники отрасли промышленности - каждому президент России Владимир Путин присвоил звание «Заслуженный работник Российской Федерации». Помимо этого шестнадцати жителям края вручили медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и знаки отличия «За трудовые заслуги», а еще пять человек получили из рук Александра Усса почетные грамоты и благодарности главы региона.Среди награжденных заместитель главы Норильска по социальной политике Наталья Коростелева и начальник мобилизационного отдела администрации города Норильска Владимир Лозинский. Норильчанам вручили медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.