Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

8 ноября 2017, 19:03



В канун профессионального праздника сотрудников ОВД норильские полицейские почтили память коллег, погибших при исполнении служебного долга

После службы в храме для ребят из детского дома было организовано чаепитие и посещение музея Отдела МВД, где они узнали о его истории и увидели портреты полицейских, в поминовении которых приняли участие. Детям рассказали, что в этом году 8 ноября во всех ОВД Красноярского крае впервые поминают погибших при исполнении служебного долга.

Просмотров:94 У мемориального Свято-Владимирского храма, возведенного в этом году на средства работников органов внутренних дел, почтили память своих героев минутой молчания. К мемориальной доске с именами девяти погибших сотрудников, установленной у входа в храм, возложили красные гвоздики. В церемонии приняли участие представители городской власти, руководители служб и подразделений, члены общественного совета, совета ветеранов ОВД, ученики правового класса 14-й школы и ребята из детского дома. Среди приглашенных были вдова сержанта норильской милиции Владимира Гонова и мать капитана Ивана Зотина, погибшего при выполнении спецоперации в Чечне. Женщины впервые пришли в храм-памятник и молились о упокоении своих родных вместе с Епископом Норильским и Туруханским Агафангелом и настоятелем храма протоиереем Дмитрием Харцызом, который отслужил заупокойную литию. Норильчанки поблагодарили коллег своих погибших близких за верность долгу памяти.После службы в храме для ребят из детского дома было организовано чаепитие и посещение музея Отдела МВД, где они узнали о его истории и увидели портреты полицейских, в поминовении которых приняли участие. Детям рассказали, что в этом году 8 ноября во всех ОВД Красноярского крае впервые поминают погибших при исполнении служебного долга.