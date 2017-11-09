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9 ноября 2017, 11:39



«Норникель» запускает пилотный проект с ЕРП. Компания станет участником системы налогового мониторинга.

Налоговый мониторинг — новая форма налогового контроля, при которой общение налогоплательщика и налоговой службы проходит почти в режиме онлайн. При этом налоговая служба отказывается от сплошной проверки в пользу оценки эффективности системы внутреннего контроля. ФНС использует такой способ в качестве формы налогового администрирования с 1 января 2016 г. Пилотным предприятием по отработке такой схемы взаимодействия с налоговыми органами для «Норникеля» станет Енисейское речное пароходство (ЕРП, ПАО «ГМК «Норильский никель» владеет 81,9% акций этой компании). Эта компания перейдет на новый режим налогового контроля с 1 января 2018 г. В октябре ФНС положительно оценила показатели деятельности ЕРП (величина налоговых платежей, совокупная стоимость активов, суммарный объем доходов компании, зрелость контрольной среды и прозрачность деятельности) и включила транспортный актив «Норникеля» в систему налогового мониторинга. В рамках подготовки к этому событию компания представила налоговой службе собственный опыт по выстраиванию и функционированию систем управления налоговыми рисками и внутреннего контроля. А также продемонстрировала успешно функционирующие инструменты и ИТ-решения, которые обеспечивают прозрачность ведения налогового учета. «Вхождение ЕРП в режим налогового мониторинга — знаковый шаг для развития налоговой функции всей компании. Это своего рода «знак качества» налоговых процессов и показатель общего доверия налоговых органов к «Норникелю», который, кстати, стал первой компанией в отрасли, допущенной ФНС к этой системе. Включение ЕРП в новый режим налогового контроля — только начало. Задача на будущее — распространение этой практики на другие предприятия ГМК», — отметил директор налогового департамента «Норникеля» Андрей Кизимов.

Просмотров:246 Федеральная налоговая служба поддержала заявку «Норникеля» о переводе на систему налогового мониторинга. Такая форма налогового контроля говорит о высоком доверии к компании как к налогоплательщику, позволяет минимизировать налоговые риски и сократить сроки проведения налоговых проверок до минимума, сообщает пресс-служба компании.Налоговый мониторинг — новая форма налогового контроля, при которой общение налогоплательщика и налоговой службы проходит почти в режиме онлайн. При этом налоговая служба отказывается от сплошной проверки в пользу оценки эффективности системы внутреннего контроля. ФНС использует такой способ в качестве формы налогового администрирования с 1 января 2016 г. Пилотным предприятием по отработке такой схемы взаимодействия с налоговыми органами для «Норникеля» станет Енисейское речное пароходство (ЕРП, ПАО «ГМК «Норильский никель» владеет 81,9% акций этой компании). Эта компания перейдет на новый режим налогового контроля с 1 января 2018 г.В октябре ФНС положительно оценила показатели деятельности ЕРП (величина налоговых платежей, совокупная стоимость активов, суммарный объем доходов компании, зрелость контрольной среды и прозрачность деятельности) и включила транспортный актив «Норникеля» в систему налогового мониторинга. В рамках подготовки к этому событию компания представила налоговой службе собственный опыт по выстраиванию и функционированию систем управления налоговыми рисками и внутреннего контроля. А также продемонстрировала успешно функционирующие инструменты и ИТ-решения, которые обеспечивают прозрачность ведения налогового учета.«Вхождение ЕРП в режим налогового мониторинга — знаковый шаг для развития налоговой функции всей компании. Это своего рода «знак качества» налоговых процессов и показатель общего доверия налоговых органов к «Норникелю», который, кстати, стал первой компанией в отрасли, допущенной ФНС к этой системе. Включение ЕРП в новый режим налогового контроля — только начало. Задача на будущее — распространение этой практики на другие предприятия ГМК», — отметил директор налогового департамента «Норникеля» Андрей Кизимов.