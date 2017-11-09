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9 ноября 2017, 12:03



Почти полтонны оленины без ветеринарных документов не пропустили в Норильск специалисты Россельхознадзора.

В ходе проверки был остановлен автомобиль, в прицепе которого было обнаружено 450 кг оленины. Груз подлежал доставке из Дудинки в Норильск. Внимание специалистов привлек тот факт, что на весь груз не нашлось ни одного сопроводительного документа. На мясе также отсутствовали признаки проведения ветеринарно-санитарной экспертизы, а также оттиски ветеринарных клейм и штампов. Инспекторы управления Россельхознадзора задержали продукцию и поместили на изолированное хранение в склад владельца до принятия решения о порядке ее дальнейшего использования. В отношении перевозчика оленины возбуждено административное дело.

Просмотров:237 Инспекторами ветеринарного надзора управления Россельхознадзора по Красноярскому краю в рамках соглашения о межведомственном взаимодействии с УГИБДД края совместно с сотрудниками ДПС ОГИБДД проведено мероприятие в г. Дудинке по контролю соблюдения требований законодательства при обороте подконтрольных госветнадзору грузов на автомобильном транспорте, сообщается на сайте управления Россельхознадзора по Красноярскому краю.В ходе проверки был остановлен автомобиль, в прицепе которого было обнаружено 450 кг оленины. Груз подлежал доставке из Дудинки в Норильск. Внимание специалистов привлек тот факт, что на весь груз не нашлось ни одного сопроводительного документа. На мясе также отсутствовали признаки проведения ветеринарно-санитарной экспертизы, а также оттиски ветеринарных клейм и штампов.Инспекторы управления Россельхознадзора задержали продукцию и поместили на изолированное хранение в склад владельца до принятия решения о порядке ее дальнейшего использования.В отношении перевозчика оленины возбуждено административное дело.