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9 ноября 2017, 12:14



На Таймыре обнаружили деталь неизвестного старинного судна.

По его словам, обнаруженный предмет напоминает элемент обшивки деревянного корабля русских мореходов. Собранные во время археологической разведки материалы пока полноценно не проанализировали. Зимовье, на котором нашли артефакт, как и прочие в данном регионе, служило опорным пунктом в ходе освоения Таймыра и низовьев Енисея русскими колонистами с XVII века.

Просмотров:235 В районе зимовья Половинного на Таймыре среди принесенных морем стволов деревьев найдена деталь неизвестного старинного судна, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя компании «Красноярская геоархеология» Николая Степанова.По его словам, обнаруженный предмет напоминает элемент обшивки деревянного корабля русских мореходов. Собранные во время археологической разведки материалы пока полноценно не проанализировали.Зимовье, на котором нашли артефакт, как и прочие в данном регионе, служило опорным пунктом в ходе освоения Таймыра и низовьев Енисея русскими колонистами с XVII века.