Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

9 ноября 2017, 12:22



С 13 ноября в Норильске начинает свой полет XIV региональный фестиваль-конкурс аудиовизуальных искусств «Полярная сова».

Победителей в номинациях и обладателей специальных призов определяют члены профессионального жюри фестиваля-конкурса путем закрытого голосования на сайте кинокомплекса «Родина», где, собственно, и будет проходить фестиваль. Для всех желающих поддержать юные таланты организуется акция «Отдай свой голос лучшим!» – предоставляется возможность принять участие в интернет-голосовании на сайте кинокомплекса и выбрать обладателя поощрительного приза фестиваля-конкурса. В этом году согласно программе фестиваля, будет представлено 34 работы. Всего 35 работ (20 - в анимационном жанре, три соцролика или видеосюжета; два фильма или видеосюжет на патриотическую тему; два фильм или видеосюжета, посвященных году экологии в РФ; одна познавательная программа для детей; один игровой фильм; три фильма или видеосюжета, посвященных семье и школе). Открытое интернет-голосование на сайте кино-родина.рф «Отдай свой голос лучшим!» пройдет с 13 по 20 ноября. Голосование будет дублироваться и в осеннем фойе кинотеарта. Там же откроется фотовыставка «Раскадровка», посвященная фестивалю. 15 ноября с 13.30 до 15.30 будет определен обладатель приза зрительских симпатий, а также пройдет просмотр анимационных фильмов детским жюри из числа школьников в видеозале кинотеатра. На следующий день, 16 ноября, в 19.00 в выставочном зале «Родины» пройдет мастер-класс по созданию видеороликов «От сценария к мастерингу». Участие может принять любой человек, не имеющий специальной подготовки в медиа-сфере. Наш спикер научит разработке сценария, съемке по раскадровке, оцифровке готового видео, его монтажу и мастерингу. Регистрация на мастер-класс начнется 11 ноября через официальные страницы Кинотеатра «Родина» в социальных сетях. Ссылка для регистрации доступна на официальных страницах кинотеатра «Родина» www.facebook.com/rodina.norilsk, vk.com/rodina.norilsk и ok.ru/group/57322760372285. Победителей фестиваля-конкурса определят 19 ноября в 15.00, когда будут подведены итоги работы профессионального жюри. Сутки спустя состоится и подведение итогов интернет-голосования «Отдай свой голос лучшим!».

Просмотров:202 Фестиваль-конкурс аудиовизуальных искусств «Полярная сова» проводится в нашем городе с 2003 года. Его задача - поддержка детского и подросткового творчества в области аудиовизуальных искусств. В фестивале-конкурсе принимают участие индивидуальные авторы и творческие коллективы. По возрасту есть ограничение - до 18 лет. А вот география участников конкурса весьма обширна: Новосибирск и Новосибирская область, Красноярск и Красноярский край, Кемеровская область, Ярославская область, города Самара, Москва, Дудинка и Норильск.Победителей в номинациях и обладателей специальных призов определяют члены профессионального жюри фестиваля-конкурса путем закрытого голосования на сайте кинокомплекса «Родина», где, собственно, и будет проходить фестиваль. Для всех желающих поддержать юные таланты организуется акция «Отдай свой голос лучшим!» – предоставляется возможность принять участие в интернет-голосовании на сайте кинокомплекса и выбрать обладателя поощрительного приза фестиваля-конкурса.В этом году согласно программе фестиваля, будет представлено 34 работы. Всего 35 работ (20 - в анимационном жанре, три соцролика или видеосюжета; два фильма или видеосюжет на патриотическую тему; два фильм или видеосюжета, посвященных году экологии в РФ; одна познавательная программа для детей; один игровой фильм; три фильма или видеосюжета, посвященных семье и школе).Открытое интернет-голосование на сайте кино-родина.рф «Отдай свой голос лучшим!» пройдет с 13 по 20 ноября. Голосование будет дублироваться и в осеннем фойе кинотеарта. Там же откроется фотовыставка «Раскадровка», посвященная фестивалю.15 ноября с 13.30 до 15.30 будет определен обладатель приза зрительских симпатий, а также пройдет просмотр анимационных фильмов детским жюри из числа школьников в видеозале кинотеатра.На следующий день, 16 ноября, в 19.00 в выставочном зале «Родины» пройдет мастер-класс по созданию видеороликов «От сценария к мастерингу». Участие может принять любой человек, не имеющий специальной подготовки в медиа-сфере. Наш спикер научит разработке сценария, съемке по раскадровке, оцифровке готового видео, его монтажу и мастерингу. Регистрация на мастер-класс начнется 11 ноября через официальные страницы Кинотеатра «Родина» в социальных сетях. Ссылка для регистрации доступна на официальных страницах кинотеатра «Родина» www.facebook.com/rodina.norilsk, vk.com/rodina.norilsk и ok.ru/group/57322760372285.Победителей фестиваля-конкурса определят 19 ноября в 15.00, когда будут подведены итоги работы профессионального жюри. Сутки спустя состоится и подведение итогов интернет-голосования «Отдай свой голос лучшим!».