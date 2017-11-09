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9 ноября 2017, 12:55



Родовые общины и власти Таймыра смогут претендовать на компенсации и льготы.

ФАДН внесло в правительство проект поправок в закон «О гарантиях прав коренных малочисленных народов РФ», которым предлагается определить методику и размер компенсации ущерба коренным малочисленным народам за хозяйственную деятельность организаций, которая сопровождается «прямым отчуждением земель» и «приводит к серьезному ухудшению состояния» среды их обитания. Методика должна определить, кто, сколько и за что должен его уплачивать. А также решить вопрос, как считать ущерб — по квадратным метрам или гектарам. Предполагается, что компенсации будут выплачивать родовым общинам и органам местного самоуправления (МСУ) на территориях, где живут учтенные представители малочисленных народов. Учитывать их предполагается при помощи реестра, в который будут включены граждане РФ, которые «занимаются традиционными промыслами» в «местах традиционного проживания». ФАДН намерено разработать соответствующий законопроект к 2018 году. По словам заместителя главы ФАДН Андрея Меженько, в первую очередь в реестр войдут «представители коренных малочисленных народов Сибири, Дальнего Востока и Севера, численность которых не превышает 50 тыс.». Президент Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, депутат Госдумы Григорий Ледков сказал «Ъ», что организация «давно говорит о реестре, так как коренным народам невозможно идентифицироваться: заявительный принцип не работает, доступ к биоресурсам, льготы в образовании, здравоохранении не работают в полной мере». В ЯНАО, по его словам, нет территорий традиционного природопользования (ТТП), и оленеводам приходится арендовать, пусть и по льготной цене, пастбища, ловить рыбу они могут только для своих нужд (квоты есть только у сельхозпредприятий).

Просмотров:224 Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН) внесло в правительство законопроект, которым предлагается определить размер компенсаций коренным малочисленным народам за ущерб, нанесенный среде их обитания хозяйственной деятельностью. ФАДН также готовит реестр малочисленных народов РФ, пишет «Ъ».ФАДН внесло в правительство проект поправок в закон «О гарантиях прав коренных малочисленных народов РФ», которым предлагается определить методику и размер компенсации ущерба коренным малочисленным народам за хозяйственную деятельность организаций, которая сопровождается «прямым отчуждением земель» и «приводит к серьезному ухудшению состояния» среды их обитания.Методика должна определить, кто, сколько и за что должен его уплачивать. А также решить вопрос, как считать ущерб — по квадратным метрам или гектарам. Предполагается, что компенсации будут выплачивать родовым общинам и органам местного самоуправления (МСУ) на территориях, где живут учтенные представители малочисленных народов.Учитывать их предполагается при помощи реестра, в который будут включены граждане РФ, которые «занимаются традиционными промыслами» в «местах традиционного проживания». ФАДН намерено разработать соответствующий законопроект к 2018 году.По словам заместителя главы ФАДН Андрея Меженько, в первую очередь в реестр войдут «представители коренных малочисленных народов Сибири, Дальнего Востока и Севера, численность которых не превышает 50 тыс.».Президент Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, депутат Госдумы Григорий Ледков сказал «Ъ», что организация «давно говорит о реестре, так как коренным народам невозможно идентифицироваться: заявительный принцип не работает, доступ к биоресурсам, льготы в образовании, здравоохранении не работают в полной мере». В ЯНАО, по его словам, нет территорий традиционного природопользования (ТТП), и оленеводам приходится арендовать, пусть и по льготной цене, пастбища, ловить рыбу они могут только для своих нужд (квоты есть только у сельхозпредприятий).