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9 ноября 2017, 14:34



Фестиваль северной ягоды, который впервые прошел в Норильске этим летом, войдет в календарь событий Красноярского края - 2018.

В июле 2017 года идея переросла в реальное событие, после чего «Северную ягоду» снова представили на национальную премию как туристическое событие в области культуры. В рамках этого общенационального конкурса проходит серия региональных отборочных туров в различных городах страны. Норильск представлял свой проект в Иркутске, где собрались представители от Сибири и Дальнего Востока. «Мы подготовили презентацию с фотографиями, с экономическим обоснованием проекта, с представлением привлеченных партнеров и спонсоров. Экспертов волновало все, вплоть до того, как вычленялись в массе посетителей фестиваля приезжие. Задачи вычислить приезжих у нас не было, в остальном же наш фестиваль был оценен очень высоко», - рассказывает Ирина Кремен, ведущий специалист управления по делам культуры и искусства в области развития туризма, которая презентовала работу от Норильска. Из 639 проектов, заявленных по всей России на региональный этап, в финал в Липецк попали 190, среди которых был и Фестиваль северной ягоды Норильска. Это уже дало право проекту попасть в календарь событий Красноярского края. Несмотря на то что на федеральном этапе северному проекту достался лишь диплом участника, Ирина Кремен считает, что усилия были не напрасными: на конкурсе ей удалось завязать новые знакомства, обменяться идеями и заявить о себе на уровне страны. «Нам хотелось создать в Норильске такое событие, которое могло бы привлечь сюда туристов из других регионов России. Наш проект хвалили и даже аплодировали после презентации. Однако в число победителей вошли в основном мероприятия, которые организуются в более проходимых с точки зрения туризма местах. На Север поедет не так много туристов, как, например, в Алтайский край», - делится Ирина Кремен. К слову, один из городов Алтайского края представил проект массового лежания «звездочкой» на воде, который был одобрен экспертной комиссий. Люди, участвовавшие в купании, делились впечатлениями о том, как после соленой воды их, так же массово, поливали пресной водой из пожарных машин, и все были счастливы. С точки зрения содержательности — это мероприятие и "Северная ягода" не сопоставимы, однако на Алтай в сезон люди съезжаются со всех точек страны, в Норильск же пока едут только экстремалы.

Просмотров:213 Еще на стадии проекта осенью 2016 года фестиваль представили на конкурс национальной премии событийного туризма в номинации «Идея». После отборочного тура фестиваль пригласили на очный, региональный. Экспертная комиссия наградила норильский проект специальным дипломом «За оригинальность идеи».В июле 2017 года идея переросла в реальное событие, после чего «Северную ягоду» снова представили на национальную премию как туристическое событие в области культуры. В рамках этого общенационального конкурса проходит серия региональных отборочных туров в различных городах страны. Норильск представлял свой проект в Иркутске, где собрались представители от Сибири и Дальнего Востока.«Мы подготовили презентацию с фотографиями, с экономическим обоснованием проекта, с представлением привлеченных партнеров и спонсоров. Экспертов волновало все, вплоть до того, как вычленялись в массе посетителей фестиваля приезжие. Задачи вычислить приезжих у нас не было, в остальном же наш фестиваль был оценен очень высоко», - рассказывает Ирина Кремен, ведущий специалист управления по делам культуры и искусства в области развития туризма, которая презентовала работу от Норильска.Из 639 проектов, заявленных по всей России на региональный этап, в финал в Липецк попали 190, среди которых был и Фестиваль северной ягоды Норильска. Это уже дало право проекту попасть в календарь событий Красноярского края. Несмотря на то что на федеральном этапе северному проекту достался лишь диплом участника, Ирина Кремен считает, что усилия были не напрасными: на конкурсе ей удалось завязать новые знакомства, обменяться идеями и заявить о себе на уровне страны.«Нам хотелось создать в Норильске такое событие, которое могло бы привлечь сюда туристов из других регионов России. Наш проект хвалили и даже аплодировали после презентации. Однако в число победителей вошли в основном мероприятия, которые организуются в более проходимых с точки зрения туризма местах. На Север поедет не так много туристов, как, например, в Алтайский край», - делится Ирина Кремен.К слову, один из городов Алтайского края представил проект массового лежания «звездочкой» на воде, который был одобрен экспертной комиссий. Люди, участвовавшие в купании, делились впечатлениями о том, как после соленой воды их, так же массово, поливали пресной водой из пожарных машин, и все были счастливы. С точки зрения содержательности — это мероприятие и "Северная ягода" не сопоставимы, однако на Алтай в сезон люди съезжаются со всех точек страны, в Норильск же пока едут только экстремалы.