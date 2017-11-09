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9 ноября 2017, 15:02



Старшеклассники сельского поселения Хатанга в осенние каникулы осваивали новые образовательные технологии.

Во время торжественного закрытия интенсивной школы хатангским школьникам вручили сертификаты участников, а победителям отдельных мероприятий – дипломы и ценные подарки. Лучших учеников профильной интенсивной школы пригласили в Красноярскую летнюю интенсивную школу, которая ежегодно проводится в период летних каникул. Муниципальная интенсивная школа по различным направлениям успешно функционирует в сельском поселении Хатанга с 2013 года. Последние два года занятия в интенсивной школе организуются дважды в год. Среди направлений: лингвистическое, естественно-научное, социально-гуманитарное, физико-математическое. В декабре в селе Хатанга планируется работа интенсивной школы по робототехнике, занятия в которой будет проводить заведующий лабораторией робототехники Красноярского краевого Дворца пионеров Константин Зорькин.

Просмотров:188 60 старшеклассников 7-10-х классов из села Хатанга, посёлков Хета и Новорыбная во время осенних школьных каникул со 2 по 6 ноября прошли обучение в муниципальной профильной интенсивной школе интеллектуального роста физико-математической направленности, которая работала в селе Хатанга. Занятия в ней проводили педагоги Сибирского федерального университета под руководством начальника информационно-телекоммуникационного комплекса университета Ивана Карлова. Помимо них в муниципальной интенсивной школе работали хатангские учителя физики, математики и информатики. Ставя своей целью расширение и углубление физико-математических знаний, педагоги помогли таймырцам освоить новые образовательные технологии.Во время торжественного закрытия интенсивной школы хатангским школьникам вручили сертификаты участников, а победителям отдельных мероприятий – дипломы и ценные подарки.Лучших учеников профильной интенсивной школы пригласили в Красноярскую летнюю интенсивную школу, которая ежегодно проводится в период летних каникул.Муниципальная интенсивная школа по различным направлениям успешно функционирует в сельском поселении Хатанга с 2013 года. Последние два года занятия в интенсивной школе организуются дважды в год. Среди направлений: лингвистическое, естественно-научное, социально-гуманитарное, физико-математическое.В декабре в селе Хатанга планируется работа интенсивной школы по робототехнике, занятия в которой будет проводить заведующий лабораторией робототехники Красноярского краевого Дворца пионеров Константин Зорькин.