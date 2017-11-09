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9 ноября 2017, 15:32



Взаимовыгодное сотрудничество. Александр Усс встретился с руководителем отделения посольства Республики Беларусь в России в Красноярске Виктором Щетько.

По словам Виктора Щетько, Беларусь планирует закупать больше алюминиевых автомобильных дисков красноярского производства. Одним из перспективных совместных проектов может стать изучение белорусского опыта использования экологичных видов городского общественного транспорта. Александр Усс отметил, что Красноярску и краю интересны наработки Беларуси в сфере благоустройства, особенно Минска, который славится высоким качеством и комфортом городской среды. Врио губернатора края Александр Усс поблагодарил руководителя отделения посольства Республики Беларусь в России в Красноярске Виктора Щетько за встречу и выразил уверенность, что все намеченные планы по активизации сотрудничества будут реализованы максимально эффективно.

Просмотров:198 Стороны обсудили развитие торгово-экономического сотрудничества. По данным статистики, внешнеторговый оборот Красноярского края с Республикой Беларусь за 8 месяцев 2017 года увеличился на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщает НИА-Красноярск.По словам Виктора Щетько, Беларусь планирует закупать больше алюминиевых автомобильных дисков красноярского производства. Одним из перспективных совместных проектов может стать изучение белорусского опыта использования экологичных видов городского общественного транспорта. Александр Усс отметил, что Красноярску и краю интересны наработки Беларуси в сфере благоустройства, особенно Минска, который славится высоким качеством и комфортом городской среды.Врио губернатора края Александр Усс поблагодарил руководителя отделения посольства Республики Беларусь в России в Красноярске Виктора Щетько за встречу и выразил уверенность, что все намеченные планы по активизации сотрудничества будут реализованы максимально эффективно.