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9 ноября 2017, 15:52



Налоговые органы извещают жителей Норильска о приближении срока уплаты имущественного налога.

Специалисты налоговой инспекции также напоминают, что налогоплательщики - физические лица вправе воспользоваться налоговыми льготами. При этом следует учитывать, что использование этих льгот является правом, а не обязанностью граждан, а потому носит заявительный характер. Категории лиц, имеющих право на льготное налогообложение, определены конкретно по каждому налогу. Органам муниципальных образований предоставлено право устанавливать дополнительные льготы на имущество физических лиц и земельному налогу для отдельных категорий граждан. Узнать о льготах по имущественным налогам по каждому субъекту РФ и каждому муниципальному образованию можно с помощью электронного сервиса "Имущественные налоги: ставки и льготы", размещенного на официальном сайте ФНС России www.nalog.ru в разделе "Электронные услуги". При возникновении права на льготу в течение календарного года перерасчет налога производится с месяца, в котором возникло право. В случае несвоевременного обращения за предоставлением льготы по уплате налогов перерасчет суммы налогов производится не более чем за три года по письменному заявлению налогоплательщика, но не ранее даты возникновения у налогоплательщика права на льготу. По всем вопросам предоставления налоговых льгот по имущественным налогам, о налоговых ставках можно обратиться по телефону единого контакт-центра ФНС России 8-800-222-22-22.

Просмотров:208 К имущественным налогам, уплачиваемым налогоплательщиками - физическими лицами, относятся: транспортный налог, земельный налог, налог на имущество физических лиц. Срок уплаты имущественных налогов граждан установлен единый - 1 декабря.Специалисты налоговой инспекции также напоминают, что налогоплательщики - физические лица вправе воспользоваться налоговыми льготами. При этом следует учитывать, что использование этих льгот является правом, а не обязанностью граждан, а потому носит заявительный характер. Категории лиц, имеющих право на льготное налогообложение, определены конкретно по каждому налогу.Органам муниципальных образований предоставлено право устанавливать дополнительные льготы на имущество физических лиц и земельному налогу для отдельных категорий граждан. Узнать о льготах по имущественным налогам по каждому субъекту РФ и каждому муниципальному образованию можно с помощью электронного сервиса "Имущественные налоги: ставки и льготы", размещенного на официальном сайте ФНС России www.nalog.ru в разделе "Электронные услуги".При возникновении права на льготу в течение календарного года перерасчет налога производится с месяца, в котором возникло право.В случае несвоевременного обращения за предоставлением льготы по уплате налогов перерасчет суммы налогов производится не более чем за три года по письменному заявлению налогоплательщика, но не ранее даты возникновения у налогоплательщика права на льготу.По всем вопросам предоставления налоговых льгот по имущественным налогам, о налоговых ставках можно обратиться по телефону единого контакт-центра ФНС России 8-800-222-22-22.