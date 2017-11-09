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9 ноября 2017, 15:56



Во Дворце спорта «Арктика» прошла эстафета «Мама, папа, я – спортивная семья» среди работников подразделений норильского здравоохранения.

По итогам состязаний победа досталась семье Макеевых из детской городской больницы. Второе место у семьи Каркавиных, также из ДГБ. Замкнули призовую тройку Багаевы, представляющие городскую поликлинику № 1. «Мы второй год подряд провели эстафету, все участники остались довольны. Порадовали болельщики, переживавшие за свои команды. Для нас важно поддержать спортивный и корпоративный дух работников, активизировать их, да и просто лишний раз напомнить, как важно и полезно заниматься физической культурой и спортом. Следом у нас – соревнования по волейболу, но уже среди взрослых команд», - отметила Ольга Борисенко.

Просмотров:200 В соревнованиях, организованных территориальным отделом министерства здравоохранения Красноярского края под руководством Кобы Кавтеладзе и объединением профсоюзных организаций работников медицинских учреждений под председательством Ольги Борисенко, приняли участие шесть команд. В рамках эстафеты участникам необходимо было справиться с упражнениями, которые включены в программу сдачи норм ГТО, – гири, отжимание, подтягивание и так далее. По словам Ольги Борисенко, некоторые спортсмены показали прекрасные результаты и в общем-то могли бы претендовать на получение значков ГТО. Не остались в стороне и болельщики – они также прошли эстафету, но уже вне зачета.По итогам состязаний победа досталась семье Макеевых из детской городской больницы. Второе место у семьи Каркавиных, также из ДГБ. Замкнули призовую тройку Багаевы, представляющие городскую поликлинику № 1.«Мы второй год подряд провели эстафету, все участники остались довольны. Порадовали болельщики, переживавшие за свои команды. Для нас важно поддержать спортивный и корпоративный дух работников, активизировать их, да и просто лишний раз напомнить, как важно и полезно заниматься физической культурой и спортом. Следом у нас – соревнования по волейболу, но уже среди взрослых команд», - отметила Ольга Борисенко.