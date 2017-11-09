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9 ноября 2017, 16:36



В Норильске началось обучение волонтеров «Норникеля», планирующих работать на Универсиаде-2019 в Красноярске.

Также «Ноникель» финансирует обучение персонала - тим-лидеров и волонтеров. Более того, компания набирает свою команду корпоративных волонтеров для работы на Универсиаде из числа работников компании и членов их семей. «Мы отсмотрели большое количество анкет - более 250. 160 заявок отобрали для программы обучения, из них 120 человек - норильчане, остальные будущие волонтеры из других регионов присутствия компании. Норильчане оказались очень активными. Это, кстати, один из важных критериев отбора наряду со знаниями иностранных языков, увлечением физкультурой и спортом, коммуникабельностью и стрессоустойчивостью. Единственное непременное условие - возраст. Волонтеру должно исполниться 18 лет к марту 2019 года», - рассказала Яна Гриб, руководитель проектного офиса «Норникеля». На этой неделе корпоративные волонтеры «Норникеля» пройдут тестирования и преступят к обучающим занятиям и тренингам.

Просмотров:195 До Универсиады осталось 478 дней: она пройдет в столице края с 2 по 12 марта 2019 года. «Норникель» стал генеральным партнером Универсиады. В рамках подготовки к этому спортивному событию мирового масштаба компания модернизирует фанпарк «Бобровый лог», где в рамках Универсиады будут проводиться соревнования по горным лыжам. Вложения в этот спортивный объект составят свыше 1,5 миллиарда рублей.Также «Ноникель» финансирует обучение персонала - тим-лидеров и волонтеров. Более того, компания набирает свою команду корпоративных волонтеров для работы на Универсиаде из числа работников компании и членов их семей.«Мы отсмотрели большое количество анкет - более 250. 160 заявок отобрали для программы обучения, из них 120 человек - норильчане, остальные будущие волонтеры из других регионов присутствия компании. Норильчане оказались очень активными. Это, кстати, один из важных критериев отбора наряду со знаниями иностранных языков, увлечением физкультурой и спортом, коммуникабельностью и стрессоустойчивостью. Единственное непременное условие - возраст. Волонтеру должно исполниться 18 лет к марту 2019 года», - рассказала Яна Гриб, руководитель проектного офиса «Норникеля».На этой неделе корпоративные волонтеры «Норникеля» пройдут тестирования и преступят к обучающим занятиям и тренингам.