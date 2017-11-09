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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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17:47 Танцевально-спортивный клуб «Норд-данс» готов представить норильчанам свой вариант известной сказки «Красавица и чудовище».
17:03 В Норильске общая сумма возмещения ущерба потребителям за октябрь составила почти 940 тысяч рублей. Итоги работы за месяц подвели в УПРиУ .
16:43 В октябре-ноябре управление ГО и ЧС провело смотр-конкурс санитарных дружин и постов среди предприятий Норильска.
16:36 В Норильске началось обучение волонтеров «Норникеля», планирующих работать на Универсиаде-2019 в Красноярске.
15:56 Во Дворце спорта «Арктика» прошла эстафета «Мама, папа, я – спортивная семья» среди работников подразделений норильского здравоохранения.
15:52 Налоговые органы извещают жителей Норильска о приближении срока уплаты имущественного налога.
15:32 Взаимовыгодное сотрудничество. Александр Усс встретился с руководителем отделения посольства Республики Беларусь в России в Красноярске Виктором Щетько.
15:02 Старшеклассники сельского поселения Хатанга в осенние каникулы осваивали новые образовательные технологии.
14:34 Фестиваль северной ягоды, который впервые прошел в Норильске этим летом, войдет в календарь событий Красноярского края - 2018.
12:55 Родовые общины и власти Таймыра смогут претендовать на компенсации и льготы.
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