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9 ноября 2017, 16:36

В Норильске началось обучение волонтеров «Норникеля», планирующих работать на Универсиаде-2019 в Красноярске.


До Универсиады осталось 478 дней: она пройдет в столице края с 2 по 12 марта 2019 года. «Норникель» стал генеральным партнером Универсиады. В рамках подготовки к этому спортивному событию мирового масштаба компания модернизирует фанпарк «Бобровый лог», где в рамках Универсиады будут проводиться соревнования по горным лыжам. Вложения в этот спортивный объект составят свыше 1,5 миллиарда рублей.
Также «Ноникель» финансирует обучение персонала - тим-лидеров и волонтеров. Более того, компания набирает свою команду корпоративных волонтеров для работы на Универсиаде из числа работников компании и членов их семей.
«Мы отсмотрели большое количество анкет - более 250. 160 заявок отобрали для программы обучения, из них 120 человек - норильчане, остальные будущие волонтеры из других регионов присутствия компании. Норильчане оказались очень активными. Это, кстати, один из важных критериев отбора наряду со знаниями иностранных языков, увлечением физкультурой и спортом, коммуникабельностью и стрессоустойчивостью. Единственное непременное условие - возраст. Волонтеру должно исполниться 18 лет к марту 2019 года», - рассказала Яна Гриб, руководитель проектного офиса «Норникеля».
На этой неделе корпоративные волонтеры «Норникеля» пройдут тестирования и преступят к обучающим занятиям и тренингам.

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    Список новостей

 9 ноября 2017 
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15:56   Во Дворце спорта «Арктика» прошла эстафета «Мама, папа, я – спортивная семья» среди работников подразделений норильского здравоохранения. 15:52   Налоговые органы извещают жителей Норильска о приближении срока уплаты имущественного налога.
15:32   Взаимовыгодное сотрудничество. Александр Усс встретился с руководителем отделения посольства Республики Беларусь в России в Красноярске Виктором Щетько. 15:02   Старшеклассники сельского поселения Хатанга в осенние каникулы осваивали новые образовательные технологии.
14:34   Фестиваль северной ягоды, который впервые прошел в Норильске этим летом, войдет в календарь событий Красноярского края - 2018. 12:55   Родовые общины и власти Таймыра смогут претендовать на компенсации и льготы.
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 8 ноября 2017 
19:03   В канун профессионального праздника сотрудников ОВД норильские полицейские почтили память коллег, погибших при исполнении служебного долга. 17:03   Двое норильчан удостоены высоких государственных наград.
15:41   Студенты Норильского колледжа искусств готовят постановку, которая расскажет о выдающемся норильском докторе Евгении Климове. 14:21   Благо или трагедия? Норильские школьники и студенты обсуждали за круглым столом события столетней давности.
14:17   Школьников научат подчинять искусственный интеллект и ориентироваться по звёздам. СФУ проведет выездной фестиваль в Норильске и Дудинке. 14:09   В воскресенье в Норильске состоится первая лекция проекта «Городской конструктор».
13:48   До конца года Россия достроит в Арктике два комплексных военных объекта. 13:34   В выходные во Дворце спорта «Арктика» состоялось открытое первенство Норильска по прыжкам на батуте, посвященное Дню народного единства.
13:06   Россия полностью восстановила свое присутствие в Арктике, заявил глава Генштаба ВС РФ. 12:45   В Госдуме начали работу над созданием Арктического кодекса.
12:39   Дышать в Норильске станет легче. «Норникель» усовершенствует медное производство. 11:33   «Многоликий Таймыр». В Дудинке прошел фестиваль-конкурс народов, проживающих на территории города.
11:11   Горячая линия по вопросам нарушений прав потребителей финансовых услуг работает в Норильске. 11:08   Инспекторы ДПС ГИБДД подвели итоги проверки автомобилистов на трезвость, проходившей в Норильске в выходные дни.
11:04   100 лет советской милиции: в преддверии праздничной даты госавтоинспекторы Норильска встречаются со школьниками. 10:57   В Норильске раскрыто очередное дело кражи с банковской карты.
10:53   В Норильске полицейские завершили расследование крупной кражи. 10:49   Общественная культурно-национальная организация «Украина» и Норильская казачья община объединились, чтобы творить добрые дела.

 7 ноября 2017 
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17:29   «Ночь искусств», посвященная теме революции в России, прошла в Норильске в художественной галерее. 17:23   Енисейское пароходство (дочернее предприятие «Норникеля) вновь вошло в реестр ведущих транспортных организаций России.
17:18   15 ноября в 19.00 в большом зале ГЦК состоится фестиваль команд норильской Лиги КВН, посвященный дню рождения клуба. 17:01   11 ноября в спорткомплексе «Талнах» (ул. Таймырская, 15) состоится турнир, посвященный 60-летию основания греко-римской борьбы в Норильске.
16:56   КДЦ «Юбилейный» отмечал День народного единства в течение двух дней - 4 и 5 ноября. 16:50   В КДЦ им. В. Высоцкого прошло праздничное мероприятие «Вместе - целая страна».
16:48   4 ноября в Норильске в городском Центре культуры прошел концерт «Время единства». 16:43   Продолжается ремонт здания талнахской поликлиники № 2 (ул. Федоровского, 13).
16:28   На следующей неделе в Норильск приедет министр строительства края, который планирует лично курировать строительство перинатального центра. 16:26   Чтобы ввести в эксплуатацию мост через напорные водоводы в районе ТЭЦ-1 в Норильске в плановые сроки, нужно сохраненить нынешний темп ремонта.
16:00   66 единиц техники ООО «Илан-Норильск» готовы к работе по уборке снега с городских улиц. 15:50   В Норильске завершился V фестиваль духовной культуры «Благовест Таймыра».
15:35   Завтра, 8 ноября, старшие юноши МФК «Норильский никель» 2000/2001 годов рождения стартуют в первенстве молодежных команд Суперлиги. 15:33   51 жалоба от жителей Норильска на холод в квартирах поступила за октябрь в управление жилищно-коммунального хозяйства.
14:44   В Центральном районе Норильска откроются сразу два ледовых городка. 14:25   Никаких ограничений. Будущим летом аэропорт Норильска будет принимать самолеты типа Boeing.




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