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9 ноября 2017, 16:43



В октябре-ноябре управление ГО и ЧС провело смотр-конкурс санитарных дружин и постов среди предприятий Норильска.

Участие в конкурсе этого года принимали пять команд: две санитарные дружины и три санитарных поста. Все они относятся к подразделениям «Норникеля». Жюри, в состав которого вошли специалисты ГО и ЧС, а также медработники, присудило победу руднику «Кайерканский» (среди санпостов) и команде медного завода (среди сандружин). Как отмечают специалисты ГО и ЧС, сандружины и санпосты имеют важное значение в охране здоровья в мирное время. Будучи наиболее подготовленными в оказании первой помощи, они готовы помочь при травмах, несчастных случаях, произошедших в цехах, мастерских, учебных заведениях. Они также привлекаются к проведению мероприятий по профилактике инфекционных заболеваний и санитарно-просветительской работы среди населения. Такого рода посты и дружины может организовать любое предприятие города.

Просмотров:195 Конкурс проходил в два этапа: в течение первого участники проходили четырехдневное обучение и демонстрировали материальную оснащенность дружин и готовность к оказанию помощи в случае ЧС. Вторым этапом участники продемонстрировали умение оказывать первую помощь пострадавшим при травмах, оказания доврачебной помощи, надевания противогаза.Участие в конкурсе этого года принимали пять команд: две санитарные дружины и три санитарных поста. Все они относятся к подразделениям «Норникеля». Жюри, в состав которого вошли специалисты ГО и ЧС, а также медработники, присудило победу руднику «Кайерканский» (среди санпостов) и команде медного завода (среди сандружин).Как отмечают специалисты ГО и ЧС, сандружины и санпосты имеют важное значение в охране здоровья в мирное время. Будучи наиболее подготовленными в оказании первой помощи, они готовы помочь при травмах, несчастных случаях, произошедших в цехах, мастерских, учебных заведениях. Они также привлекаются к проведению мероприятий по профилактике инфекционных заболеваний и санитарно-просветительской работы среди населения. Такого рода посты и дружины может организовать любое предприятие города.