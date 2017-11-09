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9 ноября 2017, 17:03



В Норильске общая сумма возмещения ущерба потребителям за октябрь составила почти 940 тысяч рублей. Итоги работы за месяц подвели в УПРиУ .

В том числе поступило обращений по районам: Центральный – 82 обращения, в Талнах и Кайеркан - 52 и 37 соответственно. Большевсего люди жаловались на услуги торговли (106), бытовые услуги (21) и услуги транспорта (9). По поступившим обращениям специалистами управления дано 109 консультаций потребителям и субъектам предпринимательства, оказана помощь в составлении 56 претензий, оказана помощь в подготовке пяти проектов исковых заявлений в суд. Подготовлен ответ на одно письменное обращение потребителя. По заявленным обращениям за отчетный период потребителям был возмещен ущерб на сумму 939 524 руб., из них в добровольном порядке - на сумму 848 885 руб., размер материальной компенсации, назначенной по решению суда, составил 90 639 руб.

Просмотров:201 В октябре текущего года в управление потребительского рынка и услуг администрации города Норильска для защиты своих прав потребителей обратился 171 гражданин, из них шесть индивидуальных предпринимателей (по вопросам разъяснения практики применения действующего законодательства) и 165 потребителей с претензиями на товары и услуги ненадлежащего качества.В том числе поступило обращений по районам: Центральный – 82 обращения, в Талнах и Кайеркан - 52 и 37 соответственно.Большевсего люди жаловались на услуги торговли (106), бытовые услуги (21) и услуги транспорта (9).По поступившим обращениям специалистами управления дано 109 консультаций потребителям и субъектам предпринимательства, оказана помощь в составлении 56 претензий, оказана помощь в подготовке пяти проектов исковых заявлений в суд. Подготовлен ответ на одно письменное обращение потребителя.По заявленным обращениям за отчетный период потребителям был возмещен ущерб на сумму 939 524 руб., из них в добровольном порядке - на сумму 848 885 руб., размер материальной компенсации, назначенной по решению суда, составил 90 639 руб.