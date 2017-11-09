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9 ноября 2017, 17:47



Танцевально-спортивный клуб «Норд-данс» готов представить норильчанам свой вариант известной сказки «Красавица и чудовище».



Просмотров:171 Творческое объединение, выиграв грант «Танцевать может каждый» в благотворительной программе «Мир новых возможностей», задействовало в новой постановке людей, многие из которых занялись танцами недавно и впервые выйдут на большую сцену. «Красавица и чудовище» - самый масштабный танцевальный проект «Норд-Данса» после постановок прошлых лет «Киноман», «Ромео и Джульетта», «А зори здесь тихие…».