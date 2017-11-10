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10 ноября 2017, 12:24



Представитель «Норникеля» Антон Берлин избран председателем совета директоров Института никеля.

«Антон обладает уникальным и обширным международным опытом работы в никелевой отрасли, который он привнесет в работу на посту председателя совета директоров. Для членов института назначение господина Берлина — большая удача», — прокомментировал назначение президент Института никеля Дэвид Батлер. Антон Берлин отметил, что Институт никеля имеет большое значение для никелевой отрасли, успешно и эффективно служит ее интересам. «В качестве председателя совета директоров я сделаю все возможное, чтобы наилучшим образом управлять институтом в интересах его членов», — сказал он.

Просмотров:241 В ходе ежегодного съезда членов Института никеля Антон Берлин, директор департамента маркетинга «Норникеля», был избран председателем совета директоров Института никеля. Срок полномочий председателя составляет один год, но он может быть продлен на еще один год. Скотт Ероу, вице-президент, курирующий устойчивое развитие и никелевый бизнес компании Glencore International AG, избран заместителем председателя совета директоров Института никеля, сообщает пресс-служба «Норникеля».«Антон обладает уникальным и обширным международным опытом работы в никелевой отрасли, который он привнесет в работу на посту председателя совета директоров. Для членов института назначение господина Берлина — большая удача», — прокомментировал назначение президент Института никеля Дэвид Батлер.Антон Берлин отметил, что Институт никеля имеет большое значение для никелевой отрасли, успешно и эффективно служит ее интересам. «В качестве председателя совета директоров я сделаю все возможное, чтобы наилучшим образом управлять институтом в интересах его членов», — сказал он.