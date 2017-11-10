Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

10 ноября 2017, 12:31



Подведены итоги конкурса «Движение БезОпасности" среди школ и детских садов Норильска.

В конкурсе принимали участие воспитанники детских садов с родителями, а также норильские школьники. Участники конкурса изобразили в своих творческих работах патрульные автомобили, инспекторов ГИБДД, ожившие «зебры», светофоры и дорожные знаки - словом, все, что говорило малышам о правилах дорожного движения. Но кроме этого юные художники придумали лозунги к своим произведениям, посредством которых обращались ко всем участникам движения с призывом быть законопослушными на дорогах. Награждение победителей конкурса «Движение БезОпасности» также состоится во Дворце творчества детей и молодежи в ближайшее время, сообщает пресс-служба ОМВД РФ по г. Норильску.

Просмотров:233 Накануне во Дворце творчества детей и молодежи состоялось подведение итогов городского этапа творческого конкурса «Движение БезОпасности». Жюри в составе представителей ГИБДД, педагогов и профессиональных художников предстояло определить лучшие работы.В конкурсе принимали участие воспитанники детских садов с родителями, а также норильские школьники. Участники конкурса изобразили в своих творческих работах патрульные автомобили, инспекторов ГИБДД, ожившие «зебры», светофоры и дорожные знаки - словом, все, что говорило малышам о правилах дорожного движения. Но кроме этого юные художники придумали лозунги к своим произведениям, посредством которых обращались ко всем участникам движения с призывом быть законопослушными на дорогах.Награждение победителей конкурса «Движение БезОпасности» также состоится во Дворце творчества детей и молодежи в ближайшее время, сообщает пресс-служба ОМВД РФ по г. Норильску.