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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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15:47 Юношеская команда МФК «Норильский никель» одолела сверстников из «Прогресса» - 2:1
14:58 Дети норильских полицейских сделали подарок своим родителям ко Дню сотрудников органов внутренних дел
14:45 46 таймырских хозяйств получили частичное возмещение затрат, связанных с реализацией своей продукции и ее переработки
14:45 В Дудинке обсудили связь спорта и развития территорий
14:44 В Заполярном филиале «Норникеля» подвели итоги производственной работы за октябрь
12:36 В Норильске прошла череда спортивных мероприятий, посвященных Дню сотрудника ОВД.
12:31 Подведены итоги конкурса «Движение БезОпасности" среди школ и детских садов Норильска.
12:24 Представитель «Норникеля» Антон Берлин избран председателем совета директоров Института никеля.
17:47 Танцевально-спортивный клуб «Норд-данс» готов представить норильчанам свой вариант известной сказки «Красавица и чудовище».
17:03 В Норильске общая сумма возмещения ущерба потребителям за октябрь составила почти 940 тысяч рублей. Итоги работы за месяц подвели в УПРиУ .
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