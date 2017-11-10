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10 ноября 2017, 12:36



В Норильске прошла череда спортивных мероприятий, посвященных Дню сотрудника ОВД.

Сотрудники подразделений норильской полиции соревновались несколько дней сразу в пяти видах спорта. Так, стражи порядка встретились в личном и командном первенстве по стрельбе из пистолета Макарова. Лучшим стрелком в личном первенстве стал начальник отдела по контролю за оборотом наркотиков Владимир Аршалуйсян, а лучшей командой стала сборная восьмого Норильского межрайонного отдела экспертно-криминалистического центра ГУ МВД по краю, сдвинув на второе место сборную отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции, а на третье - отдел по работе с личным составом. В соревнованиях по настольному теннису не было равных полицейскому-водителю отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции Валентину Логинову. Лучшими в гиревом спорте признаны сразу два сотрудника: специалист отдела по работе с личным составом Игорь Анисимов и оперуполномоченный отдела по контролю за оборотом наркотиков Максим Коптелов. По подтягиванию на перекладине вперед вырвался оперуполномоченный отдела уголовного розыска Александр Новицкий. Несколько часов норильские полицейские состязались и в турнире по мини-футболу. По итогам состязания победу одержала команда отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции, второе место заняла команда уголовного розыска, команде отдела экономической безопасности и противодействия коррупции досталось третье место. В общем зачете по итогам всех видов соревнований первое место заняла сборная отдела уголовного розыска, которая и забрала переходящий кубок. «Спартакиаду в честь Дня сотрудника органов внутренних дел мы проводим ежегодно. В музее нашего отдела хранятся фотографии соревнований 1970-80х годов. Стоит отметить, что за первые места в отдельных видах спорта традиционно разворачивается серьезная борьба, а участие в спартакиаде - честь для каждого сотрудника еще с советских времен», - отметила и. о. начальника отдела по работе с личным составом ОМВД России по г. Норильску майор внутренней службы Елена Саитова.

Просмотров:290 В преддверии Дня сотрудника органов внутренних дел в Норильске прошла традиционная для городского отдела МВД спартакиада среди полицейских, сообщает пресс-служба ОМВД РФ по г. Норильску.Сотрудники подразделений норильской полиции соревновались несколько дней сразу в пяти видах спорта. Так, стражи порядка встретились в личном и командном первенстве по стрельбе из пистолета Макарова. Лучшим стрелком в личном первенстве стал начальник отдела по контролю за оборотом наркотиков Владимир Аршалуйсян, а лучшей командой стала сборная восьмого Норильского межрайонного отдела экспертно-криминалистического центра ГУ МВД по краю, сдвинув на второе место сборную отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции, а на третье - отдел по работе с личным составом.В соревнованиях по настольному теннису не было равных полицейскому-водителю отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции Валентину Логинову. Лучшими в гиревом спорте признаны сразу два сотрудника: специалист отдела по работе с личным составом Игорь Анисимов и оперуполномоченный отдела по контролю за оборотом наркотиков Максим Коптелов. По подтягиванию на перекладине вперед вырвался оперуполномоченный отдела уголовного розыска Александр Новицкий.Несколько часов норильские полицейские состязались и в турнире по мини-футболу. По итогам состязания победу одержала команда отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции, второе место заняла команда уголовного розыска, команде отдела экономической безопасности и противодействия коррупции досталось третье место.В общем зачете по итогам всех видов соревнований первое место заняла сборная отдела уголовного розыска, которая и забрала переходящий кубок.«Спартакиаду в честь Дня сотрудника органов внутренних дел мы проводим ежегодно. В музее нашего отдела хранятся фотографии соревнований 1970-80х годов. Стоит отметить, что за первые места в отдельных видах спорта традиционно разворачивается серьезная борьба, а участие в спартакиаде - честь для каждого сотрудника еще с советских времен», - отметила и. о. начальника отдела по работе с личным составом ОМВД России по г. Норильску майор внутренней службы Елена Саитова.