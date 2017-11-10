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10 ноября 2017, 14:44



В Заполярном филиале «Норникеля» подвели итоги производственной работы за октябрь

Говоря о ремонтах, и.о. начальника производственного управления пояснил, что в октябре продолжались модернизация северной подъемной машины скипового ствола №3 на руднике «Таймырский», а на руднике «Октябрьский» комплексный ремонт южной подъемной машины скипового ствола №2. В то же время, на медном заводе провели средний ремонт анодной печи №4. Также в конце месяца был проведен комплексный ремонт в контуре шахты рудника «Заполярный» - вкрапленная цепочка НОФ. «В ноябре продолжаем ремонты и модернизацию на руднике «Таймырский» и ремонт на руднике «Октябрьский». На цементном заводе планируется пятисуточный ремонт цементной мельницы №2. По обогатительно-металлургическому комплексу – текущие ремонты оборудования», - сказал Владимир Григорчук. Завершая брифинг, собеседник добавил, что 19 октября Заполярный филиал закрыл летнюю речную навигацию.

Просмотров:223 Исполняющий обязанности начальника производственного управления ЗФ Владимир Григорчук отметил, что в прошедшем месяце все показатели производственной программы выполнены. В частности, предприятия минерально-сырьевого комплекса перевыполнили план по добыче руды и металлов в руде, а обогатительные предприятия переработали весь объем рудного сырья и обеспечили металлургические заводы концентратами цветных металлов. Медный завод перевыполнил план по всем видам продукции, Надеждинский металлургический завод справился с плановым заданием по выплавке файнштейна и его отгрузке в Дудинку. Обеспечил предприятия своей продукцией и цементный завод. Слажено отработали автотранспортные предприятия и предприятия технологического железнодорожного транспорта. Хорошие показатели у ремонтников.Говоря о ремонтах, и.о. начальника производственного управления пояснил, что в октябре продолжались модернизация северной подъемной машины скипового ствола №3 на руднике «Таймырский», а на руднике «Октябрьский» комплексный ремонт южной подъемной машины скипового ствола №2. В то же время, на медном заводе провели средний ремонт анодной печи №4. Также в конце месяца был проведен комплексный ремонт в контуре шахты рудника «Заполярный» - вкрапленная цепочка НОФ.«В ноябре продолжаем ремонты и модернизацию на руднике «Таймырский» и ремонт на руднике «Октябрьский». На цементном заводе планируется пятисуточный ремонт цементной мельницы №2. По обогатительно-металлургическому комплексу – текущие ремонты оборудования», - сказал Владимир Григорчук.Завершая брифинг, собеседник добавил, что 19 октября Заполярный филиал закрыл летнюю речную навигацию.