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10 ноября 2017, 14:45



В Дудинке обсудили связь спорта и развития территорий

Общение в рамках форума продолжилось в зале Таймырского колледжа. Модерировал дискуссию комментатор Матч-ТВ Дмитрий Шнякин. Первым кейс «Продвижение региона через спортивные мегасобытия» представил директор Казанского марафона Вадим Янгиров. Юрий Гурин на примере Дудинки рассказал об уникальном опыте популяризации такого нишевого вида спорта как кёрлинг в небольшом городе за Полярном кругом. Директор департамента общественных связей Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель» Татьяна Смирнова отметила, что успешность проекта и высокая узнаваемость локального бренда «Дудинский кёрлинг» стали возможным благодаря информационной поддержке «Норникелем» российских и международных турниров по кёрлингу, проходивших в Дудинке в 2016 и 2017 годах, сообщается на официальном сайте Дудинки. Опытом эффективного и нестандартного привлечения болельщиков и спонсоров поделился Владимир Горев, руководитель спецпроекта РФС «Мисс Футбол Россия-2018», а заместитель директора дудинской детско-юношеской спортшколы им. Кизима Владимир Щелконогов обрисовал проблемы и перспективы развития национальных видов спорта.

Просмотров:223 Глава города Дудинки Юрий Гурин стал спикером выездного форума Sport Connect, организованным группой «Интеррос», Российским международным олимпийским университетом и компанией «Норникель». Тема форума: «Брендинг и продвижение регионов через спорт». 9 ноября участники форума посетили ледовую арену «Таймыр», где Юрий Гурин рассказал об истории создания самой северной в мире ледовой арены и о сегодняшнем дне спортивного сооружения, на базе которого уже прошли крупные соревнования. На льду «Таймыра» в секциях хоккея, фигурного катания, кёрлинга занимаются жители Дудинки в возрасте от 4 до 65 лет, а массовое катание на коньках доступно каждому горожанину. Попробовать свои силы в кёрлинге смогли и гости Дудинки — основные принципы владения камнями и слайдерами журналистам и участникам форума показал заместитель руководителя МАУ «Центр развития зимних видов спорта» Владимир Кабатов.Общение в рамках форума продолжилось в зале Таймырского колледжа. Модерировал дискуссию комментатор Матч-ТВ Дмитрий Шнякин. Первым кейс «Продвижение региона через спортивные мегасобытия» представил директор Казанского марафона Вадим Янгиров. Юрий Гурин на примере Дудинки рассказал об уникальном опыте популяризации такого нишевого вида спорта как кёрлинг в небольшом городе за Полярном кругом. Директор департамента общественных связей Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель» Татьяна Смирнова отметила, что успешность проекта и высокая узнаваемость локального бренда «Дудинский кёрлинг» стали возможным благодаря информационной поддержке «Норникелем» российских и международных турниров по кёрлингу, проходивших в Дудинке в 2016 и 2017 годах, сообщается на официальном сайте Дудинки.Опытом эффективного и нестандартного привлечения болельщиков и спонсоров поделился Владимир Горев, руководитель спецпроекта РФС «Мисс Футбол Россия-2018», а заместитель директора дудинской детско-юношеской спортшколы им. Кизима Владимир Щелконогов обрисовал проблемы и перспективы развития национальных видов спорта.