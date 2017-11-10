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10 ноября 2017, 14:45



46 таймырских хозяйств получили частичное возмещение затрат, связанных с реализацией своей продукции и ее переработки

Среди заявившихся получателей – 10 крестьянско-фермерских хозяйств, 12 индивидуальных предпринимателей, 9 обществ с ограниченной ответственностью, 6 сельскохозяйственных артелей, два оленеводческих сельскохозяйственных производственных кооператива и другие предприятия коренных малочисленных народов севера, деятельность которых связана с реализацией продукции объектов животного мира (мяса дикого северного оленя), водных биологических ресурсов и продукции их переработки. Общий объём реализованной продукции этими хозяйствами составил: порядка 610 тонн мяса дикого северного оленя и около 1 385 тонн рыбы. Финансовая поддержка была предоставлена в пределах лимитов бюджетных обязательств на основании статьи 50 Закона Красноярского края 2008 г. № 7-2660 «О социальной поддержке граждан, проживающих в Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном районе Красноярского края». Другим основанием для её предоставления является Постановление Правительства Красноярского края 2011 года № 79-п «Об утверждении порядка, условий предоставления и возврата финансовой поддержки на возмещение части затрат на оплату потребления электроэнергии, связанного с производством сельскохозяйственной продукции, на возмещение части затрат, связанных с реализацией мяса домашнего северного оленя, на возмещение части затрат, связанных с реализацией продукции объектов животного мира (мяса дикого северного оленя) и (или) водных биологических ресурсов и продукции их переработки, порядка определения объёма финансовой поддержки, размеров ставок субсидирования за единицу (килограмм) реализованной продукции мяса домашнего северного оленя и продукции объектов животного мира (мяса дикого северного оленя) и (или) водных биологических ресурсов и продукции их переработки, коэффициентов перевода продукции водных биологических ресурсов в условную единицу (продукции их переработки) в Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном районе Красноярского края».

Просмотров:210 По информации Управления по делам коренных малочисленных народов и вопросам сельского и промыслового хозяйства Администрации муниципального района, 46 таймырских хозяйств получили финансовую поддержку в виде субсидии на общую сумму порядка 30 млн. рублей на возмещение части затрат, связанных с реализацией мяса дикого северного оленя, водных биологических ресурсов и продукции их переработки, сообщается на сайте Таймырского муниципального hайона.Среди заявившихся получателей – 10 крестьянско-фермерских хозяйств, 12 индивидуальных предпринимателей, 9 обществ с ограниченной ответственностью, 6 сельскохозяйственных артелей, два оленеводческих сельскохозяйственных производственных кооператива и другие предприятия коренных малочисленных народов севера, деятельность которых связана с реализацией продукции объектов животного мира (мяса дикого северного оленя), водных биологических ресурсов и продукции их переработки.Общий объём реализованной продукции этими хозяйствами составил: порядка 610 тонн мяса дикого северного оленя и около 1 385 тонн рыбы.Финансовая поддержка была предоставлена в пределах лимитов бюджетных обязательств на основании статьи 50 Закона Красноярского края 2008 г. № 7-2660 «О социальной поддержке граждан, проживающих в Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном районе Красноярского края».Другим основанием для её предоставления является Постановление Правительства Красноярского края 2011 года № 79-п «Об утверждении порядка, условий предоставления и возврата финансовой поддержки на возмещение части затрат на оплату потребления электроэнергии, связанного с производством сельскохозяйственной продукции, на возмещение части затрат, связанных с реализацией мяса домашнего северного оленя, на возмещение части затрат, связанных с реализацией продукции объектов животного мира (мяса дикого северного оленя) и (или) водных биологических ресурсов и продукции их переработки, порядка определения объёма финансовой поддержки, размеров ставок субсидирования за единицу (килограмм) реализованной продукции мяса домашнего северного оленя и продукции объектов животного мира (мяса дикого северного оленя) и (или) водных биологических ресурсов и продукции их переработки, коэффициентов перевода продукции водных биологических ресурсов в условную единицу (продукции их переработки) в Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном районе Красноярского края».