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10 ноября 2017, 14:58



Дети норильских полицейских сделали подарок своим родителям ко Дню сотрудников органов внутренних дел

В младшей возрастной группе лучшей признана работа 7-летней Алины Васюковой, второе место занял Тимофей Прудников 6-ти лет, а 3-е место - у четырехлетнего Матвея Королева. В средней возрастной группе 1 место - у Никиты Вторыгина (9 лет), 2 место - у Максима Бударина (8 лет), 3-е - у Ярослава Костюковича (8 лет). Среди более взрослых ребят лучшими художниками признаны 13-летняя Лиза Планета, 15-летняя Татьяна Туркина, а также Мария Янович 11-ти лет. В канун праздника в торжественной обстановке начальник Отдела МВД Геннадий Маслов вручил обладателям 2-х и 3-х мест благодарственные письма и подарки от норильского Отдела МВД. Сегодня, 10 ноября, победителям конкурса вручат награды во время торжественного вечера, посвященного Дню сотрудника ОВД в Городском центре культуры, на который юные художники приглашены вместе со своими родителями-полицейскими.

Просмотров:221 Выставка-конкурс ребячьих рисунков, в которых они изобразили работу полицейских, свое отношение к непростому труду своих пап и мам, открылась в ОВД на улице Бегичева, 9. Всего было представлено несколько десятков оригинальных работ, которые выполнены с любовью и добрым юмором. Члены жюри из числа сотрудников, ветеранов Отдела МВД и общественников выбрали победителей в 3-х возрастных категориях.В младшей возрастной группе лучшей признана работа 7-летней Алины Васюковой, второе место занял Тимофей Прудников 6-ти лет, а 3-е место - у четырехлетнего Матвея Королева. В средней возрастной группе 1 место - у Никиты Вторыгина (9 лет), 2 место - у Максима Бударина (8 лет), 3-е - у Ярослава Костюковича (8 лет). Среди более взрослых ребят лучшими художниками признаны 13-летняя Лиза Планета, 15-летняя Татьяна Туркина, а также Мария Янович 11-ти лет.В канун праздника в торжественной обстановке начальник Отдела МВД Геннадий Маслов вручил обладателям 2-х и 3-х мест благодарственные письма и подарки от норильского Отдела МВД. Сегодня, 10 ноября, победителям конкурса вручат награды во время торжественного вечера, посвященного Дню сотрудника ОВД в Городском центре культуры, на который юные художники приглашены вместе со своими родителями-полицейскими.