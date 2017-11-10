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10 ноября 2017, 15:47



Юношеская команда МФК «Норильский никель» одолела сверстников из «Прогресса» - 2:1

Стоит отметить, что в первой встрече против хозяев площадки – «Новой генерацией», подопечные Алексея Брусенцова и Сергея Ионина уступили – 2:3. В рамках тура на очереди у них еще два поединка против «Ухты» и «Газпром-Югра». «Мы сменили тактику и играли первым номером с самого начала. Надо сказать, что с нами это чуть не сыграло злую шутку. При ничейном счете пропустили несколько острых контратак, соперник дважды угодил в штангу. К счастью, первыми забили мы, после чего сделали определенный задел в счете. Концовка игры получилась нервной. Мы победили, но с трудом. Сейчас готовимся к важнейшей встрече с «Ухтой», - сказал после игры с «Прогрессом» тренер юношеской команды «Норильского никеля» Алексей Брусенцов.

Просмотров:231 Игра прошла в Сыктывкаре, где резерв норильчан проводит матчи первого тура Первенства России среди юношей 2000/2001 годов рождения. В составе северян отличились Никита Капинус и Илья Свистков. Единственный мяч никельщики пропустили в самой концовке встречи.Стоит отметить, что в первой встрече против хозяев площадки – «Новой генерацией», подопечные Алексея Брусенцова и Сергея Ионина уступили – 2:3. В рамках тура на очереди у них еще два поединка против «Ухты» и «Газпром-Югра».«Мы сменили тактику и играли первым номером с самого начала. Надо сказать, что с нами это чуть не сыграло злую шутку. При ничейном счете пропустили несколько острых контратак, соперник дважды угодил в штангу. К счастью, первыми забили мы, после чего сделали определенный задел в счете. Концовка игры получилась нервной. Мы победили, но с трудом. Сейчас готовимся к важнейшей встрече с «Ухтой», - сказал после игры с «Прогрессом» тренер юношеской команды «Норильского никеля» Алексей Брусенцов.