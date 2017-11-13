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13 ноября 2017, 12:32

IV региональные образовательные Рождественские чтения начались в Норильской епархии.


Тема чтений - «Нравственные ценности и будущее человечества». Начались чтения 11 ноября 2017 года по благословению преосвященнейшего Агафангела, епископа Норильского и Туруханского в Норильской епархии.
По сложившейся традиции, это мероприятие проводится в течение нескольких дней на площадках разных населенных пунктов епархии. Особенностью организации работы в этом году является разделение мероприятий тематически. Проблемы для обсуждения сформулированы таким образом, что находятся на стыке нескольких направлений работы Норильской епархии.
Первым принял участников IV Рождественских чтений КТБУК «Таймырский краеведческий музей» города Дудинки. Со вступительным словом к собравшимся обратился епископ Норильский и Туруханский Агафангел.
Огромный интерес вызвал центральный доклад, сделанный директором музея заслуженным работником культуры РФ Ольгой Корнеевой. Он был посвящен последним исследованиям музея по выявлению новых имен мучеников, пострадавших за веру.
В организации и работе секции принимали участие отдел религиозного образования и катехизации, миссионерский отдел, комиссия по канонизации и церковной истории Норильской епархии.
К Рождественским чтениям была приурочена выставка последних поступлений музея, сообщается на сайте епархии.

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