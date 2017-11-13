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13 ноября 2017, 12:50



Норильский перинатальный центр получит краевые средства на завершение строительства и ввод в эксплуатацию.

Более 850 млн пойдет на приобретение лекарств отдельным категориям граждан, финансы предусмотрены и на оплату обучения студентов-целевиков в Красноярском государственном медуниверситете, которые после окончания вуза отправятся работать по распределению. Депутаты из комитета по охране здоровья и социальной политике предложили исполнительной власти до рассмотрения проекта бюджета в первом чтении предусмотреть дополнительные средства на высокотехнологичную медпомощь, укрепление материально-технической базы учреждений, устранение кредитной задолженности. На защиту от ЧС и обеспечение безопасности населения в следующем году планируют потратить около 940 млн руб. Такая сумма заложена в проект краевого бюджета. Более 15 млн руб. потребуется на дооснащение подразделений краевого учреждения «Спасатель», сообщает пресс-служба ЗСК.

Просмотров:160 Общие расходы, которые предусмотрены в бюджете, за счет региональных и федеральных средств в 2018 году увеличатся на 2,3 млрд и составят 39,3 млрд рублей. Из них около восьми млрд рублей будут направлены на третью очередь онкоцентра, капремонт и строительство Красноярской краевой больницы, завершение и ввод в эксплуатацию перинатального центра в Норильске.Более 850 млн пойдет на приобретение лекарств отдельным категориям граждан, финансы предусмотрены и на оплату обучения студентов-целевиков в Красноярском государственном медуниверситете, которые после окончания вуза отправятся работать по распределению.Депутаты из комитета по охране здоровья и социальной политике предложили исполнительной власти до рассмотрения проекта бюджета в первом чтении предусмотреть дополнительные средства на высокотехнологичную медпомощь, укрепление материально-технической базы учреждений, устранение кредитной задолженности.На защиту от ЧС и обеспечение безопасности населения в следующем году планируют потратить около 940 млн руб. Такая сумма заложена в проект краевого бюджета. Более 15 млн руб. потребуется на дооснащение подразделений краевого учреждения «Спасатель», сообщает пресс-служба ЗСК.