Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

13 ноября 2017, 13:23



Сказку «Красавица и Чудовище» станцевали в Норильске.

Это уже четвертая постановка известного в Норильске танцевального клуба, за несколько последних лет он с успехом представил норильчанам оригинальные спектакли «Киноман», «Ромео и Джульетта», «А зори здесь тихие…». В новом проекте были задействованы около ста артистов - от малышей до пенсионеров. Работа над постановкой вовлекла в творческий процесс не только профессиональных танцоров, но и любителей, которые занимаются в студиях «Норд-Данса» для разных возрастов. В спектакле также приняли участие ансамбль спортивного бального танца «Фиеста», руководитель ансамбля «Фристайл» Олеся Шендрик. За один воскресный день состоялось четыре ярких спектакля, которые посетили около двух тысяч зрителей. Многие после просмотра - и дети, и взрослые - выражали желание попробовать заняться танцевальным искусством. По словам режиссера-постановщика спектакля Евгения Иванцова, проект уже позволил привлечь новых людей к занятиям танцами, а это не просто прекрасная форма организации досуга, но и хорошая физическая подготовка, здоровый образ жизни, возможность творческой реализации и лучший способ борьбы со стрессом на Севере. В феврале и марте нового года студия «Норд-Данс» намерена повторить для публики показ своих работ «А зори здесь тихие…» и «Красавица и Чудовище».

Просмотров:140 Танцевально-спортивный клуб «Норд-Данс» представил свою версию знаменитой сказки на сцене Заполярного театра драмы. Так творчески клуб реализовал социальный проект «Танцевать может каждый» в рамках программы Заполярного филиала «Норникеля» «Мир новых возможностей».Это уже четвертая постановка известного в Норильске танцевального клуба, за несколько последних лет он с успехом представил норильчанам оригинальные спектакли «Киноман», «Ромео и Джульетта», «А зори здесь тихие…». В новом проекте были задействованы около ста артистов - от малышей до пенсионеров. Работа над постановкой вовлекла в творческий процесс не только профессиональных танцоров, но и любителей, которые занимаются в студиях «Норд-Данса» для разных возрастов. В спектакле также приняли участие ансамбль спортивного бального танца «Фиеста», руководитель ансамбля «Фристайл» Олеся Шендрик.За один воскресный день состоялось четыре ярких спектакля, которые посетили около двух тысяч зрителей. Многие после просмотра - и дети, и взрослые - выражали желание попробовать заняться танцевальным искусством.По словам режиссера-постановщика спектакля Евгения Иванцова, проект уже позволил привлечь новых людей к занятиям танцами, а это не просто прекрасная форма организации досуга, но и хорошая физическая подготовка, здоровый образ жизни, возможность творческой реализации и лучший способ борьбы со стрессом на Севере.В феврале и марте нового года студия «Норд-Данс» намерена повторить для публики показ своих работ «А зори здесь тихие…» и «Красавица и Чудовище».