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13 ноября 2017, 13:32



Накануне исполнилось 46 лет со дня гибели Василия Михайличенко, в честь которого названа одна из улиц Норильска.



Просмотров:143 Лейтенант Василий Андреевич Михайличенко работал в Норильске участковым инспектором. 12 ноября 1971 года его попросили выйти из отпуска на несколько дней раньше. Он заступил в ночное дежурство помощником дежурного по ГОВД. В 22.30 поступил вызов на Комсомольскую, 44: «Вооруженный мужчина ранил человека». Михайличенко вызвал лежащему на улице раненому скорую, а сам поднялся в указанную в вызове квартиру. Находящийся там преступник выстрелил в упор. Василий Михайличенко официально считается первым в истории Норильска милиционером, погибшим при исполнении служебных обязанностей. Это событие тогда всколыхнуло весь город, именно поэтому три года спустя норильчане писали письма в горисполком с просьбой назвать новый проезд в честь погибшего милиционера. Так в марте 1974 года в Норильске появился проезд Михайличенко.