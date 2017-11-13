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13 ноября 2017, 13:37



Рыбаки и охотники Таймыра получат краевую финансовую поддержку.



Просмотров:141 На сохранение и развитие традиционного образа жизни коренных малочисленных народов в ближайшие три года будет выделено 1,6 млрд рублей. Об этом говорилось на заседании комитета по делам Севера и коренных малочисленных народов. Заместитель руководителя Агентства по развитию северных территорий и поддержке коренных малочисленных народов края П. Воробьёв представил проект бюджета по направлениям, подведомственным комитету. Многие цифры и факты обнадёживают. Например, только в 2018 году затраты на исполнение госпрограммы составят более полумиллиарда рублей - на 9,8 процента больше, чем в 2017 году. К примеру, подпрограмма «Поддержка лиц из числа коренных малочисленных народов и лиц, ведущих традиционный образ жизни» предусматривает ежемесячные социальные выплаты 1331 охотнику и рыбаку из числа коренного населения в Таймырском Долгано-Ненецком и Туруханском районах. Ежегодно на эти цели будет отпускаться более 70 миллионов рублей. Единовременное пособие на подготовку к промысловому сезону представителям коренных малочисленных народов Севера, проживающим в Эвенкийском, Туруханском, Енисейском, Северо-Енисейском, Тюхтетском районах, запланировано в размере более 5,5 миллиона рублей ежегодно. На предоставление снегоходной техники по льготным ценам предполагается ещё по 24 миллиона рублей ежегодно. Деятельное участие в обсуждении проекта бюджета приняли заместитель председателя комитета В. Вэнго, депутаты П. Семизоров, В. Фарукшин, Н. Фокин, а также уполномоченный по правам коренных малочисленных народов в Красноярском крае С. Пальчин. Депутаты поддержали проект краевого бюджета и проголосовали за направление этого решения в головной комитет, пишет «Парламентская газета».