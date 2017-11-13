Фото новости:

Открытие интернета

Служба новостей "Заполярной правды"    http://gazetazp.ru/lenta/
13 ноября 2017, 13:37

Рыбаки и охотники Таймыра получат краевую финансовую поддержку.


На сохранение и развитие традиционного образа жизни коренных малочисленных народов в ближайшие три года будет выделено 1,6 млрд рублей. Об этом говорилось на заседании комитета по делам Севера и коренных малочисленных народов. Заместитель руководителя Агентства по развитию северных территорий и поддержке коренных малочисленных народов края П. Воробьёв представил проект бюджета по направлениям, подведомственным комитету. Многие цифры и факты обнадёживают. Например, только в 2018 году затраты на исполнение госпрограммы составят более полумиллиарда рублей - на 9,8 процента больше, чем в 2017 году. К примеру, подпрограмма «Поддержка лиц из числа коренных малочисленных народов и лиц, ведущих традиционный образ жизни» предусматривает ежемесячные социальные выплаты 1331 охотнику и рыбаку из числа коренного населения в Таймырском Долгано-Ненецком и Туруханском районах. Ежегодно на эти цели будет отпускаться более 70 миллионов рублей. Единовременное пособие на подготовку к промысловому сезону представителям коренных малочисленных народов Севера, проживающим в Эвенкийском, Туруханском, Енисейском, Северо-Енисейском, Тюхтетском районах, запланировано в размере более 5,5 миллиона рублей ежегодно. На предоставление снегоходной техники по льготным ценам предполагается ещё по 24 миллиона рублей ежегодно. Деятельное участие в обсуждении проекта бюджета приняли заместитель председателя комитета В. Вэнго, депутаты П. Семизоров, В. Фарукшин, Н. Фокин, а также уполномоченный по правам коренных малочисленных народов в Красноярском крае С. Пальчин. Депутаты поддержали проект краевого бюджета и проголосовали за направление этого решения в головной комитет, пишет «Парламентская газета».
Просмотров:141
Комментарии

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим логином.

    Список новостей

 13 ноября 2017 
18:05   Россия в 2018 году начнёт консультации с Норвегией, Данией, США и Канадой по шельфу Арктики. 17:45   Фан-парк «Бобровый лог» начал подготовку к горнолыжному сезону. Систему искусственной снегогенерации включили в субботу, 11 ноября.
17:36   Госавтоинспекторы подвели итоги рейдов, проведенных в выходные дни в Норильске. 17:32   Депутат Законодательного собрания Красноярского края Павел Ростовцев прибыл в Норильск с рабочим визитом.
17:28   Норильские полицейские участвуют в III Фестивале культуры и спорта среди сотрудников силовых ведомств Красноярского края, расположенных за полярных кругом. 17:24   Конкурс «Дорожный патруль - 2017» провели в Норильском центре безопасности движения.
16:44   На фасаде 32-й кайерканской школы появилась мемориальная доска, посвященная памяти Алексея Атланова, погибшего в 1994 году в первой чеченской войне. 16:32   В Норильске объявлен дополнительный набор слушателей в "Школу стрит-арта".
16:30   «Революция – новое искусство для нового мира». Фильм-выставка под таким названием пройдет в Норильске в кинотеатре «Родина». 15:30   В воскресенье в "Фаблаб-Норильск" прошел тренинг для волонтеров «Комбината добра», представителей благотворительных фондов и общественных организаций.
15:20   В Норильске состоялось открытие Первой лиги среди ЛФК. 15:15   На этой неделе в Норильске завершается вакцинация населения против гриппа.
14:51   С Днем сотрудника ОВД норильских полицейских поздравили в городском Центре культуры. 13:53   В Красноярском крае победители и призеры национальных и международных соревнований по профмастерству, а также их наставники ...
13:44   В федеральный закон о закупках могут внести изменения. 13:37   Рыбаки и охотники Таймыра получат краевую финансовую поддержку.
13:32   Накануне исполнилось 46 лет со дня гибели Василия Михайличенко, в честь которого названа одна из улиц Норильска. 13:23   Сказку «Красавица и Чудовище» станцевали в Норильске.
12:50   Норильский перинатальный центр получит краевые средства на завершение строительства и ввод в эксплуатацию. 12:32   IV региональные образовательные Рождественские чтения начались в Норильской епархии.
12:01   Красноярские ученые помогут сохранить речь коренных народов Севера. 11:41   Женщина из Норильска вызвала спасателей для брата из Сызрани, но тот, приняв их за взломщиков, позвонил в полицию.
11:34   Жители Норильска, купившие билеты через авиакассу «Каспий Тревел», оказались жертвами мошенника. 11:26   МФК «Норильский никель» в седьмом туре Суперлиги набирает очки в выездной встрече с глазовским «Прогрессом» - 4:4 и 6:1.
11:17   «Норникель» принял участие в работе круглого стола, организованного Госдумой в рамках официальной части Международных парламентских игр. 10:42   В Енисейском пароходстве подвели итоги навигации. Основным заказчиком ЕРП остается «Норникель».
10:31   Александр Усс вошёл в топ-3 глав сибирских регионов. 10:31   Председатель Законодательного собрания Красноярского края Дмитрий Свиридов занял 16-е место в медиарейтинге глав парламентов субъектов РФ.

 10 ноября 2017 
15:47   Юношеская команда МФК «Норильский никель» одолела сверстников из «Прогресса» - 2:1. 14:58   Дети норильских полицейских сделали подарок своим родителям к Дню сотрудника органов внутренних дел.
14:45   46 таймырских хозяйств получили частичное возмещение затрат, связанных с реализацией своей продукции и ее переработки. 14:45   В Дудинке обсудили связь спорта и развития территорий.
14:44   В Заполярном филиале «Норникеля» подвели итоги производственной работы за октябрь. 12:36   В Норильске прошла череда спортивных мероприятий, посвященных Дню сотрудника ОВД.
12:31   Подведены итоги конкурса «Движение БезОпасности" среди школ и детских садов Норильска. 12:24   Представитель «Норникеля» Антон Берлин избран председателем совета директоров Института никеля.

 9 ноября 2017 
17:47   Танцевально-спортивный клуб «Норд-данс» готов представить норильчанам свой вариант известной сказки «Красавица и чудовище». 17:03   В Норильске общая сумма возмещения ущерба потребителям за октябрь составила почти 940 тысяч рублей. Итоги работы за месяц подвели в УПРиУ .
16:43   В октябре-ноябре управление ГО и ЧС провело смотр-конкурс санитарных дружин и постов среди предприятий Норильска. 16:36   В Норильске началось обучение волонтеров «Норникеля», планирующих работать на Универсиаде-2019 в Красноярске.
15:56   Во Дворце спорта «Арктика» прошла эстафета «Мама, папа, я – спортивная семья» среди работников подразделений норильского здравоохранения. 15:52   Налоговые органы извещают жителей Норильска о приближении срока уплаты имущественного налога.
15:32   Взаимовыгодное сотрудничество. Александр Усс встретился с руководителем отделения посольства Республики Беларусь в России в Красноярске Виктором Щетько. 15:02   Старшеклассники сельского поселения Хатанга в осенние каникулы осваивали новые образовательные технологии.
14:34   Фестиваль северной ягоды, который впервые прошел в Норильске этим летом, войдет в календарь событий Красноярского края - 2018. 12:55   Родовые общины и власти Таймыра смогут претендовать на компенсации и льготы.
12:22   С 13 ноября в Норильске начинает свой полет XIV региональный фестиваль-конкурс аудиовизуальных искусств «Полярная сова». 12:14   На Таймыре обнаружили деталь неизвестного старинного судна.
12:03   Почти полтонны оленины без ветеринарных документов не пропустили в Норильск специалисты Россельхознадзора. 11:39   «Норникель» запускает пилотный проект с ЕРП. Компания станет участником системы налогового мониторинга.




663300, Норильск, ул. Богдана Хмельницкого, 18, [Все телефоны и электронные адреса редакций]
Сайт зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42422 от 21.10.2010 г. Учредитель: МАУ "Информационный центр "Норильские новости".
Главный редактор сайта Алла Шуняева. При использовании материалов сайта гиперссылка на gazetazp.ru обязательна.
наверх