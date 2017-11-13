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13 ноября 2017, 13:44



В федеральный закон о закупках могут внести изменения.

Дело в том, что вступление в силу нормы, ограничивающей срок выплаты по контрактам 30 днями, чувствительно ударило по северянам. Ранее муниципальные предприятия, которые поставляют тепло, воду, элетроэнергию, заключали контракты с рассрочкой платежей до года. Сейчас же они вынуждены аккумулировать суммы, доходящие до сотен миллионов рублей, что существенно осложняет северный завоз как осенью, так и в весенний период. По факту муниципальные предприятия исполнять данную норму закона просто не в состоянии, сообщает НИА-Красноярск. «Действительно, 30 дней, это для расчета за заказы на Севере - такого не делается, учитывая транспортную схему, доставку и все остальное. Это очень мало, поэтому предлагаем рассмотреть на федеральном уровне изменения в проект закона о закупках товаров, работ и услуг, поддержать решение районного Совета. Мы в комитет по бюджету отправляем наше решение, чтобы они окончательно сформировали и вынести - два комитета - на сессию для поддержки вот этих сроков закупа на северных территориях», - отметил председатель профильного комитета А. Амосов.

Просмотров:138 На заседании комитета по делам Севера и КМН депутаты ЗСК поддержали инициативу своих эвенкийских коллег о внесении изменений в федеральные законы «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».Дело в том, что вступление в силу нормы, ограничивающей срок выплаты по контрактам 30 днями, чувствительно ударило по северянам. Ранее муниципальные предприятия, которые поставляют тепло, воду, элетроэнергию, заключали контракты с рассрочкой платежей до года. Сейчас же они вынуждены аккумулировать суммы, доходящие до сотен миллионов рублей, что существенно осложняет северный завоз как осенью, так и в весенний период. По факту муниципальные предприятия исполнять данную норму закона просто не в состоянии, сообщает НИА-Красноярск.«Действительно, 30 дней, это для расчета за заказы на Севере - такого не делается, учитывая транспортную схему, доставку и все остальное. Это очень мало, поэтому предлагаем рассмотреть на федеральном уровне изменения в проект закона о закупках товаров, работ и услуг, поддержать решение районного Совета. Мы в комитет по бюджету отправляем наше решение, чтобы они окончательно сформировали и вынести - два комитета - на сессию для поддержки вот этих сроков закупа на северных территориях», - отметил председатель профильного комитета А. Амосов.