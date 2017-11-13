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13 ноября 2017, 13:53



В Красноярском крае победители и призеры национальных и международных соревнований по профмастерству, а также их наставники с 2018 года начнут получать вознаграждения. Соответствующий закон был принят на сессии Законодательного собрания.

Согласно документу, принятому краевым парламентом, заслуги победителей и призеров, представляющих Красноярский край на национальных чемпионатах или выступавшим в составе сборной команды РФ на международных чемпионатах по профессиональному мастерству, а также их наставников будут оценены по достоинству. В частности, вознаграждение обладателям золотых, серебряных и бронзовых медалей чемпионатов по профессиональному мастерству по стандартам «Ворлдскиллс», «Абилимпикс», «Джуниорскиллс» и их наставникам составит от 20 до 150 тысяч рублей, сообщает НИА-Красноярск. При этом единовременное денежное поощрение будет выплачиваться победителям и призерам из числа учащихся образовательных организаций, в том числе федеральных вузов, а также работников (служащих) учреждений, организаций, предприятий независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, находящихся на территории края. Наставниками признаются только те, кто закреплен приказом руководителя организации за победителями или призерами. Принятие законопроекта и его реализация потребуют дополнительных расходов из краевого бюджета в размере 3,5 млн рублей; эти средства предусмотрены в региональной казне. Комментируя принятый закон, председатель комитета по образованию, культуре и спорту Людмила Магомедова отметила: «Это совершенно новый законопроект, разработан он по аналогии с премированием олимпийских чемпионов. Мы должны вместе с работодателями создать условия, чтобы талантливые, способные ребята, представляющие страну и край на уровне чемпионатов Европы и мира, получили достойное вознаграждение. Уровень подготовки наших участников с каждым годом растет, ребята показывают все более высокие результаты, поэтому награда заслуженная. Последнее время очень много внимания уделяется теме участия наших ребят в таких чемпионатах национального, европейского и международного уровней. Действительно в Красноярском крае сделан серьезный шаг в этом направлении. Например, два года назад ребята привезли достойные награды. Из более 100 компетенций, которые есть в России, — у нас 46. Мы неплохо смотримся, мы в десятке лучших регионов России. Закон принят по аналогии с теми людьми, которые имеют выдающиеся успехи в области спорта. Это очень важно. Это такой первый и очень серьезный шаг. Но я бы все-таки обратила внимание на одну проблему, которая заключается в том, что таких ребят нужно готовить. Необходимо вкладывать средства в уровень их подготовки, нам нужно обращать на это внимание — два года назад мы были на шестом месте, а сегодня на восьмом». Магомедова также добавила, что депутаты краевого парламента намерены уделять особое внимание поддержке молодых профессионалов.

Просмотров:116 Наряду с движением «Ворлдскиллс» в мире, в Российской Федерации, в том числе в Красноярском крае, активно развиваются движения «Абилимпикс» (конкурсы профессионального мастерства среди людей с инвалидностью) и «Джуниорскиллс» — конкурсы профессионального мастерства среди школьников. Красноярские ребята не раз становились победителями в этой упорной борьбе, доказывая на самом высоком уровне, что есть в крае уникальные специалисты как в области промышленной автоматики и инженерном дизайне, так и в выпечке хлебобулочных изделий и кирпичной кладке. По итогам встречи президента Российской Федерации с членами национальной сборной России по профессиональному мастерству высшим органам исполнительной власти субъектов РФ поручено установить порядок поощрения победителей и призеров национальных и международных чемпионатов по профессиональному мастерству по стандартам «Ворлдскиллс», а также их наставников.Согласно документу, принятому краевым парламентом, заслуги победителей и призеров, представляющих Красноярский край на национальных чемпионатах или выступавшим в составе сборной команды РФ на международных чемпионатах по профессиональному мастерству, а также их наставников будут оценены по достоинству. В частности, вознаграждение обладателям золотых, серебряных и бронзовых медалей чемпионатов по профессиональному мастерству по стандартам «Ворлдскиллс», «Абилимпикс», «Джуниорскиллс» и их наставникам составит от 20 до 150 тысяч рублей, сообщает НИА-Красноярск.При этом единовременное денежное поощрение будет выплачиваться победителям и призерам из числа учащихся образовательных организаций, в том числе федеральных вузов, а также работников (служащих) учреждений, организаций, предприятий независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, находящихся на территории края. Наставниками признаются только те, кто закреплен приказом руководителя организации за победителями или призерами. Принятие законопроекта и его реализация потребуют дополнительных расходов из краевого бюджета в размере 3,5 млн рублей; эти средства предусмотрены в региональной казне.Комментируя принятый закон, председатель комитета по образованию, культуре и спорту Людмила Магомедова отметила: «Это совершенно новый законопроект, разработан он по аналогии с премированием олимпийских чемпионов. Мы должны вместе с работодателями создать условия, чтобы талантливые, способные ребята, представляющие страну и край на уровне чемпионатов Европы и мира, получили достойное вознаграждение. Уровень подготовки наших участников с каждым годом растет, ребята показывают все более высокие результаты, поэтому награда заслуженная. Последнее время очень много внимания уделяется теме участия наших ребят в таких чемпионатах национального, европейского и международного уровней. Действительно в Красноярском крае сделан серьезный шаг в этом направлении. Например, два года назад ребята привезли достойные награды. Из более 100 компетенций, которые есть в России, — у нас 46. Мы неплохо смотримся, мы в десятке лучших регионов России. Закон принят по аналогии с теми людьми, которые имеют выдающиеся успехи в области спорта. Это очень важно. Это такой первый и очень серьезный шаг. Но я бы все-таки обратила внимание на одну проблему, которая заключается в том, что таких ребят нужно готовить. Необходимо вкладывать средства в уровень их подготовки, нам нужно обращать на это внимание — два года назад мы были на шестом месте, а сегодня на восьмом».Магомедова также добавила, что депутаты краевого парламента намерены уделять особое внимание поддержке молодых профессионалов.