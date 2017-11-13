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13 ноября 2017, 14:51



С Днем сотрудника ОВД норильских полицейских поздравили в городском Центре культуры.

С профессиональным праздником полицейских в торжественной обстановке поздравили первые лица города и представители Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель». С приветственным словом перед стражами порядка выступил глава города Норильска Ринат Ахметчин. Он выразил признательность сотрудникам органов внутренних дел за ежедневный вклад в охрану общественного порядка и укрепление стабильности и безопасности на территории города. За заслуги в поддержании законности и правопорядка, высокие личные показатели в служебной деятельности градоначальник отметил благодарственным письмами семерых полицейских. Начальник отдела МВД полковник полиции Геннадий Маслов в свою очередь поблагодарил личный состав за преданность избранной профессии, выразил благодарность ветеранам органов внутренних дел, а также семьям стражей порядка за понимание, с которым они относятся к службе близких. За добросовестное отношение к исполнению служебных обязанностей лучшие сотрудники награждены благодарственными письмами и почетными грамотами отдела МВД по г. Норильску и ГУ МВД России по краю. Ветеранов ОВД, отдавших службе в Норильске долгие годы жизни, отметили медалями Красноярского краевого Совета ветеранов ОВД «100-летие милиции». Геннадий Маслов также вручил подарки победителям конкурса детского рисунка «Я и моя полицейская семья», посвященного Дню сотрудника органов внутренних дел: Алине Васюковой, Никите Вторыгину и Елизавете Планета. Также главный норильский полицейский наградил руководителей образовательных учреждений по итогам конкурса «Лучшая школа правопорядка» в 2016-2017 учебном году. Переходящий кубкок как лучшая школа по показателю законопослушности ее учащихся из рук полковника полиции получила представительница гимназии № 48, второе место разделили гимназии № 1 и № 11, третье место завоевала школа № 40. Своими творческими номерами полицейских поздравили городские творческие коллективы: представили ансамблей «Талнахский перепляс», «Оганер», «Созвездие» и других. Прозвучало поздравление и от ребят из юридического (полицейского) класса школы № 14, которые в будущем собираются связать свою жизнь со службой в правоохранительных органах. Завершился торжественный вечер выступлением дознавателя отдела МВД Елены Начаровой и вокально-инструментального ансамбля отдела МВД России по г. Норильску «Долг и честь».

Просмотров:144 В городском Центре культуры состоялся концерт, посвященный Дню сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации.С профессиональным праздником полицейских в торжественной обстановке поздравили первые лица города и представители Заполярного филиала ПАО «ГМК «Норильский никель».С приветственным словом перед стражами порядка выступил глава города Норильска Ринат Ахметчин. Он выразил признательность сотрудникам органов внутренних дел за ежедневный вклад в охрану общественного порядка и укрепление стабильности и безопасности на территории города. За заслуги в поддержании законности и правопорядка, высокие личные показатели в служебной деятельности градоначальник отметил благодарственным письмами семерых полицейских.Начальник отдела МВД полковник полиции Геннадий Маслов в свою очередь поблагодарил личный состав за преданность избранной профессии, выразил благодарность ветеранам органов внутренних дел, а также семьям стражей порядка за понимание, с которым они относятся к службе близких. За добросовестное отношение к исполнению служебных обязанностей лучшие сотрудники награждены благодарственными письмами и почетными грамотами отдела МВД по г. Норильску и ГУ МВД России по краю. Ветеранов ОВД, отдавших службе в Норильске долгие годы жизни, отметили медалями Красноярского краевого Совета ветеранов ОВД «100-летие милиции».Геннадий Маслов также вручил подарки победителям конкурса детского рисунка «Я и моя полицейская семья», посвященного Дню сотрудника органов внутренних дел: Алине Васюковой, Никите Вторыгину и Елизавете Планета. Также главный норильский полицейский наградил руководителей образовательных учреждений по итогам конкурса «Лучшая школа правопорядка» в 2016-2017 учебном году. Переходящий кубкок как лучшая школа по показателю законопослушности ее учащихся из рук полковника полиции получила представительница гимназии № 48, второе место разделили гимназии № 1 и № 11, третье место завоевала школа № 40.Своими творческими номерами полицейских поздравили городские творческие коллективы: представили ансамблей «Талнахский перепляс», «Оганер», «Созвездие» и других. Прозвучало поздравление и от ребят из юридического (полицейского) класса школы № 14, которые в будущем собираются связать свою жизнь со службой в правоохранительных органах.Завершился торжественный вечер выступлением дознавателя отдела МВД Елены Начаровой и вокально-инструментального ансамбля отдела МВД России по г. Норильску «Долг и честь».