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13 ноября 2017, 15:15



На этой неделе в Норильске завершается вакцинация населения против гриппа.

При этом план по вакцинации населения в Норильске выполнен в целом на 98,2%, отметила Нина Горшкова, заместитель начальника территориального отдела управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю в г. Норильске. Она также пояснила, что по взрослому населению план даже перевыполнен, по детскому – выполнен на 91,6%. Вакцинация в Норильске продлится до 15 ноября. Для прививок используются «Совигрипп» и «Ультрикс». Обе вакцины являются отечественными разработками, которые производятся российской компанией «Микроген». Это вакцины последнего поколения, содержащие актуальные штаммы вируса гриппа. Согласно данным Роспотребнадзора, всего в России привиты свыше 62,7 млн человек, или 43,4% численности населения. Среди субъектов, лидирующих по охвату населения вакцинацией, - Республика Тыва, Пензенская область, Москва, Санкт-Петербург и Краснодарский край.

Просмотров:131 По состоянию на 9 ноября в Норильске привиты 88 733 человека, что составляет 49,8% от общей численности населения. В том числе прививки поставлены 65 148 взрослым (47,4%) и 23 585 (59,8%) детям.При этом план по вакцинации населения в Норильске выполнен в целом на 98,2%, отметила Нина Горшкова, заместитель начальника территориального отдела управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю в г. Норильске. Она также пояснила, что по взрослому населению план даже перевыполнен, по детскому – выполнен на 91,6%.Вакцинация в Норильске продлится до 15 ноября. Для прививок используются «Совигрипп» и «Ультрикс». Обе вакцины являются отечественными разработками, которые производятся российской компанией «Микроген». Это вакцины последнего поколения, содержащие актуальные штаммы вируса гриппа.Согласно данным Роспотребнадзора, всего в России привиты свыше 62,7 млн человек, или 43,4% численности населения. Среди субъектов, лидирующих по охвату населения вакцинацией, - Республика Тыва, Пензенская область, Москва, Санкт-Петербург и Краснодарский край.