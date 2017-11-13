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13 ноября 2017, 15:20



В Норильске состоялось открытие Первой лиги среди ЛФК.

Торжественное мероприятие прошло в спортивном комплексе «Талнах» города Норильска. С приветственными словами к участникам и болельщикам выступили начальник управления по спорту администрации г. Норильска Михаил Голуб и генеральный директор МФК «Норильский никель» Павел Белкин. Выступил местный коллектив художественной самодеятельности. Начальнику управления по спорту администрации г. Норильска Михаилу Голубу вручена почетная грамота АМФР за развитие мини-футбола (футзала) в регионе. В рамках первого тура состоялось три игры: «Ремонтник» (Норильск) в дебютном матче победил команду «Таймыр» из Дудинки со счетом 10:6. Игра между «Медеплавильщиком» и «Океаном» завершилась мирным исходом - 4:4. «Строитель» (Талнах) разгромил «Туран-Газпром» со счетом 10:1. Матч «Арктика» - «Норильский никель-М» перенесен на более поздний срок.

Просмотров:141 12 ноября 2017 года состоялось открытие соревнований первенства России по мини-футболу среди любительских команд Первой лиги зоны «Таймыр» СФФ «Сибирь» (открытый чемпионат города Норильска по мини-футболу).Торжественное мероприятие прошло в спортивном комплексе «Талнах» города Норильска. С приветственными словами к участникам и болельщикам выступили начальник управления по спорту администрации г. Норильска Михаил Голуб и генеральный директор МФК «Норильский никель» Павел Белкин. Выступил местный коллектив художественной самодеятельности.Начальнику управления по спорту администрации г. Норильска Михаилу Голубу вручена почетная грамота АМФР за развитие мини-футбола (футзала) в регионе.В рамках первого тура состоялось три игры:«Ремонтник» (Норильск) в дебютном матче победил команду «Таймыр» из Дудинки со счетом 10:6.Игра между «Медеплавильщиком» и «Океаном» завершилась мирным исходом - 4:4.«Строитель» (Талнах) разгромил «Туран-Газпром» со счетом 10:1.Матч «Арктика» - «Норильский никель-М» перенесен на более поздний срок.