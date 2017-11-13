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13 ноября 2017, 15:30



В воскресенье в "Фаблаб-Норильск" прошел тренинг для волонтеров «Комбината добра», представителей благотворительных фондов и общественных организаций.

Денис Пономарев говорит, что дизайн - это средство визуальной коммуникации, которое дает массу возможностей не только в качестве рекламы, но и как способ привлечения внимания людей к социальным проблемам. «В последнее время социальная реклама скорее пугает и отталкивает людей, - говорит Денис Пономарев. - И тем самым волонтерские движения, НКО и благотворительные фонды теряют ценный ресурс, который бы привлек внимание окружающих к существующим социальным проблемам и помог привлечь неравнодушных людей к их решению. Мир символов, картинок с учетом особенностей человеческого восприятия информации и способов ее донесения позволяют понятнее донести до людей важность и актуальность той или иной социальной проблемы».

Просмотров:154 Организатором тренинга выступил Заполярный филиал «Норникеля» в рамках программы корпоративного волонтерства «Комбинат добра» и очередной встречи клуба корпоративных волонтеров. Сухое название тренинга «Эффективные инструменты в разработке информационных продуктов» скрывало в себе целый водоворот креатива и творчества. Более пяти часов арт-директор московского бюро «Верстак» Денис Пономарев рассказывал о премудростях, тонкостях и нюансах по созданию правильных презентаций, объявлений, анонсов, афиш и плакатов. Впрочем, теория без практики - время на ветер, и поэтому во время занятий участникам предстояло самостоятельно воплотить в жизнь творческие идеи, которые возникали в процессе выполнения заданий. Творческое задание нужно было выполнить в дизайнерской программе сначала на компьютере, а потом, поработав ножницами, клеем, линейкой и простым карандашом, воплотить свою идею и на бумаге. Особо ценными для учеников стали ссылки на различные сайты, где можно было взять картинки и ссылки для воплощения своего проекта.Денис Пономарев говорит, что дизайн - это средство визуальной коммуникации, которое дает массу возможностей не только в качестве рекламы, но и как способ привлечения внимания людей к социальным проблемам.«В последнее время социальная реклама скорее пугает и отталкивает людей, - говорит Денис Пономарев. - И тем самым волонтерские движения, НКО и благотворительные фонды теряют ценный ресурс, который бы привлек внимание окружающих к существующим социальным проблемам и помог привлечь неравнодушных людей к их решению. Мир символов, картинок с учетом особенностей человеческого восприятия информации и способов ее донесения позволяют понятнее донести до людей важность и актуальность той или иной социальной проблемы».