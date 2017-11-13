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13 ноября 2017, 16:30



«Революция – новое искусство для нового мира». Фильм-выставка под таким названием пройдет в Норильске в кинотеатре «Родина».

Документальную ленту об искусстве норильчане смогут увидеть 24 ноября в кинотеатре «Родина». Начало сеанса в 20.00.

Просмотров:263 Режиссер документальной ленты - Марги Кинмонс. Фильм представлен на английском языке с русскими субтитрами. Фильм «Революция» — это английский взгляд на русское искусство начала XX века. «Революция – новое искусство для нового мира» исследует истоки русского авангарда. Изломанные миры Аристарха Лентулова и объёмные конструкции Владимира Татлина, супрематические амбиции Казимира Малевича и прорыв в абстракцию, совершённый Василием Кандинским, – всё это было главной художественной революцией XX века. 1917 год стал рубежом, навсегда поделившим историю искусства на две эпохи – до и после», - так характеризуют ленту специалисты.Документальную ленту об искусстве норильчане смогут увидеть 24 ноября в кинотеатре «Родина». Начало сеанса в 20.00.