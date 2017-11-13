Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

13 ноября 2017, 16:32



В Норильске объявлен дополнительный набор слушателей в "Школу стрит-арта".

Обучение проходит на бесплатной основе два раза в неделю в вечернее время и охватывает различные направления и техники стрит-арта. Среди преподавателей - норильские художники, выпускники одноименного проекта 2015 года, за плечами которых несколько масштабных городских арт-объектов. В настоящий момент объявлен дополнительный набор участников. Телефон для записи:8-905-999-55-59 (куратор проекта - Маргарита Соколовская). Ближайшие темы: практическое занятие с аэрозольной краской, обучение работе с аэрографом, техника переноса эскиза на стену. Место проведения занятий: МБУ «Молодежный центр», ул. Советская, 9.

Просмотров:126 Стартовал проект «Школа стрит-арта» 28 августа 2017 года в городском Молодежном центре. Его целью является создание молодежного объединения профессиональных художников, работающих в стиле граффити, и развитие культуры стрит-арта в молодежной среде.Обучение проходит на бесплатной основе два раза в неделю в вечернее время и охватывает различные направления и техники стрит-арта. Среди преподавателей - норильские художники, выпускники одноименного проекта 2015 года, за плечами которых несколько масштабных городских арт-объектов.В настоящий момент объявлен дополнительный набор участников. Телефон для записи:8-905-999-55-59 (куратор проекта - Маргарита Соколовская).Ближайшие темы: практическое занятие с аэрозольной краской, обучение работе с аэрографом, техника переноса эскиза на стену. Место проведения занятий: МБУ «Молодежный центр», ул. Советская, 9.