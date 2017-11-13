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13 ноября 2017, 16:44



На фасаде 32-й кайерканской школы появилась мемориальная доска, посвященная памяти Алексея Атланова, погибшего в 1994 году в первой чеченской войне.

И вот, спустя почти 23 года с момента гибели солдата, в Кайеркане открылась мемориальная доска в память о нем. Инициатором выступил индивидуальный предприниматель Евгений Поляшенко, до этого на городском кладбище установивший памятник другому норильчанину, также погибшему в Чечне, – Дмитрию Литвинову. «Я родился и учился в Советском Союзе. Нас в школе учили любить Родину, и Алексей погиб как раз за Родину, - объясняет свой поступок Евгений Поляшенко. – Реализация идеи шла долго, пришлось столкнуться с бюрократической волокитой, которая препятствовала завершению работы. Но совместными усилиями все преграды были преодолены. Всего же нам понадобилось около полугода с момента отправки письма на адрес главы Норильска и до установки доски». На торжественной церемонии открытия мемориальной доски присутствовали учащиеся 32-й школы, юнармейцы, представители Союза ветеранов Афганской войны и локальных конфликтов и другие горожане. Заместитель главы Норильска по району Кайеркан - начальник Кайерканского территориального управления Елена Недбайло отметила, что это событие знаменательно не только для 32-й школы, Кайеркана и Норильска, но и для всей страны, которая воспитала героев. «Кажется, что Алексей еще недавно ходил в эту школу, гулял по этим улицам… Очень важно, что, несмотря на то что с момента его гибели прошло достаточно много лет, сегодня наши дети узнают о молодом парне, которому было присуще чувство долга», - сказала Елена Недбайло. От имени главы Норильска она вручила Евгению Поляшенко благодарственное письмо и заявила, что он показывает хороший пример того, каким должен быть настоящий гражданин и патриот своего города. Ольга Московцева преподавала Алексею русский язык и литературу. Она вспоминает его как жизнерадостного и целеустремленного юношу, который, как говорится, мог стать душой любой компании. «Говорить о потерях всегда тяжело и больно, но когда из жизни уходят молодые, то это тяжело вдвойне. Леша был хорошим парнем, ребята говорили, что за ним можно было пойти в огонь и в воду. Он любил футбол и музыку. Любил природу, семью и друзей. Он радовался жизни. Его обаятельная улыбка не оставляла равнодушным никого, - рассказывает Ольга Московцева. – Телеграмма пришла в конце декабря, и мы сразу же узнали о случившемся. Для всей школы это был просто шок. Никто не мог в это поверить. Светлая и добрая память о Леше навсегда останется в наших сердцах». Остается добавить, что история жизни и службы Алексея Атланова войдет в книгу, над которой сегодня трудятся Евгений Поляшенко и его товарищи. В книгу войдут истории норильчан – живых и мертвых, служивших в Афганистане и Чечне. По словам авторов, книга не несет коммерческой цели и будет безвозмездно передана в учебные заведения города, а также подарена родным и близким служивших норильчан. Всего в двух чеченских кампаниях погибли 11 норильчан. Их имена нанесены на памятнике–монументе «Черный тюльпан» в Комсомольском парке.

Просмотров:164 Жизнь 18-летнего солдата оборвалась в самом начале вооруженного конфликта, когда до новогоднего штурма Грозного оставалась еще неделя. 23 декабря 1994 года БМД, командиром которой был норильчанин, попала в засаду недалеко от Аргуна. В том бою помимо Атланова погибли еще семеро его сослуживцев, а сам Алексей стал первым из призывников Красноярского края, которые пали в той войне. За отвагу, проявленную во время боевых действий, норильчанин посмертно был награжден орденом Мужества.И вот, спустя почти 23 года с момента гибели солдата, в Кайеркане открылась мемориальная доска в память о нем. Инициатором выступил индивидуальный предприниматель Евгений Поляшенко, до этого на городском кладбище установивший памятник другому норильчанину, также погибшему в Чечне, – Дмитрию Литвинову.«Я родился и учился в Советском Союзе. Нас в школе учили любить Родину, и Алексей погиб как раз за Родину, - объясняет свой поступок Евгений Поляшенко. – Реализация идеи шла долго, пришлось столкнуться с бюрократической волокитой, которая препятствовала завершению работы. Но совместными усилиями все преграды были преодолены. Всего же нам понадобилось около полугода с момента отправки письма на адрес главы Норильска и до установки доски».На торжественной церемонии открытия мемориальной доски присутствовали учащиеся 32-й школы, юнармейцы, представители Союза ветеранов Афганской войны и локальных конфликтов и другие горожане. Заместитель главы Норильска по району Кайеркан - начальник Кайерканского территориального управления Елена Недбайло отметила, что это событие знаменательно не только для 32-й школы, Кайеркана и Норильска, но и для всей страны, которая воспитала героев.«Кажется, что Алексей еще недавно ходил в эту школу, гулял по этим улицам… Очень важно, что, несмотря на то что с момента его гибели прошло достаточно много лет, сегодня наши дети узнают о молодом парне, которому было присуще чувство долга», - сказала Елена Недбайло. От имени главы Норильска она вручила Евгению Поляшенко благодарственное письмо и заявила, что он показывает хороший пример того, каким должен быть настоящий гражданин и патриот своего города.Ольга Московцева преподавала Алексею русский язык и литературу. Она вспоминает его как жизнерадостного и целеустремленного юношу, который, как говорится, мог стать душой любой компании.«Говорить о потерях всегда тяжело и больно, но когда из жизни уходят молодые, то это тяжело вдвойне. Леша был хорошим парнем, ребята говорили, что за ним можно было пойти в огонь и в воду. Он любил футбол и музыку. Любил природу, семью и друзей. Он радовался жизни. Его обаятельная улыбка не оставляла равнодушным никого, - рассказывает Ольга Московцева. – Телеграмма пришла в конце декабря, и мы сразу же узнали о случившемся. Для всей школы это был просто шок. Никто не мог в это поверить. Светлая и добрая память о Леше навсегда останется в наших сердцах».Остается добавить, что история жизни и службы Алексея Атланова войдет в книгу, над которой сегодня трудятся Евгений Поляшенко и его товарищи. В книгу войдут истории норильчан – живых и мертвых, служивших в Афганистане и Чечне. По словам авторов, книга не несет коммерческой цели и будет безвозмездно передана в учебные заведения города, а также подарена родным и близким служивших норильчан.Всего в двух чеченских кампаниях погибли 11 норильчан. Их имена нанесены на памятнике–монументе «Черный тюльпан» в Комсомольском парке.