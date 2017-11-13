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13 ноября 2017, 17:24



Конкурс «Дорожный патруль - 2017» провели в Норильском центре безопасности движения.

Успешно преодолеть все девять конкурсных этапов ребята могли, только применив все имеющиеся знания в области дорожного движения. И в этом неоценимую помощь им оказало посещение Центра безопасности движения в рамках школьной программы. По итогам конкурса победителем стала команда школы № 6, второе место заняли представители гимназии № 5, на третьей ступени пьедестала почета закрепилась школа № 13. Победители получили грамоты и ценные подарки, сообщает пресс-служба ОМВД РФ по г. Нориьску.

Просмотров:107 Главная задача мероприятия - определение уровня знаний школьников по безопасному поведению на дороге. В конкурсе приняли участие 35 команд. Для проверки знаний ребятам предлагались задания, которые касались не только теоретических знаний в области дорожных знаков или разметки, но и умений управления транспортом на дороге. Разве что для юных водителей средством передвижения был велосипед. Именно на этом этапе участников поджидали коварные сюрпризы - едва стоило проявить невнимательность, как тут же копилка команды пополнялась штрафными баллами за наезд на препятствие, неправильное выполнение фигуры или остановку в пути.Успешно преодолеть все девять конкурсных этапов ребята могли, только применив все имеющиеся знания в области дорожного движения. И в этом неоценимую помощь им оказало посещение Центра безопасности движения в рамках школьной программы.По итогам конкурса победителем стала команда школы № 6, второе место заняли представители гимназии № 5, на третьей ступени пьедестала почета закрепилась школа № 13. Победители получили грамоты и ценные подарки, сообщает пресс-служба ОМВД РФ по г. Нориьску.