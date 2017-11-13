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13 ноября 2017, 17:28



Норильские полицейские участвуют в III Фестивале культуры и спорта среди сотрудников силовых ведомств Красноярского края, расположенных за полярных кругом.

Фестиваль проходит на нескольких городских площадках с 13 по 15 ноября. Но если в прошлом году свои ведомства в спортивных состязаниях и творческих номинациях представляли порядка 160 участников, то в этом году только в спортивных баталиях участвует около 250 человек, а во всех мероприятиях в составе 11 команд соревнуются не менее 400 силовиков. Первый день фестиваля приготовил для участников физические испытания. Во Дворце спорта «Арктика» соревнования сегодня проходят сразу на пяти площадках: в стрельбе из боевого оружия, в подтягивании на перекладине, в гиревом спорте, в перетягивании каната и в эстафете из четырех видов: отжимание, бег с препятствиями, преодоление стены и перенос тяжести. На «Заполярнике» в интеллектуальном турнире сражаются шахматисты. Завтра участники фестиваля продемонстрируют свои вокально-хореографические таланты в рамках конкурса художественной самодеятельности, а в третий день мероприятия сойдутся в кулинарном поединке. Завершится фестиваль гала-концертом и церемонией награждения в городском Центре культуры в среду. Начнется это яркое мероприятие 15 ноября в 15.00, сообщает пресс-служба ОМВД РФ по г. Норильску.

Просмотров:128 В третьем по счету фестивале, организованном ГУФСИН России по Красноярскому краю, как и в прошлом году, принимают участие сотрудники ГУФСИН, отдела МВД России по г. Норильску, МЧС, службы судебных приставов, прокуратуры, воинских частей Норильского гарнизона. Впервые в этом году к фестивалю подключились работники следственного комитета, Норильского городского суда, нотариальной палаты и Таймырского линейного отдела МВД, а также члены их семей.Фестиваль проходит на нескольких городских площадках с 13 по 15 ноября. Но если в прошлом году свои ведомства в спортивных состязаниях и творческих номинациях представляли порядка 160 участников, то в этом году только в спортивных баталиях участвует около 250 человек, а во всех мероприятиях в составе 11 команд соревнуются не менее 400 силовиков.Первый день фестиваля приготовил для участников физические испытания. Во Дворце спорта «Арктика» соревнования сегодня проходят сразу на пяти площадках: в стрельбе из боевого оружия, в подтягивании на перекладине, в гиревом спорте, в перетягивании каната и в эстафете из четырех видов: отжимание, бег с препятствиями, преодоление стены и перенос тяжести. На «Заполярнике» в интеллектуальном турнире сражаются шахматисты.Завтра участники фестиваля продемонстрируют свои вокально-хореографические таланты в рамках конкурса художественной самодеятельности, а в третий день мероприятия сойдутся в кулинарном поединке.Завершится фестиваль гала-концертом и церемонией награждения в городском Центре культуры в среду. Начнется это яркое мероприятие 15 ноября в 15.00, сообщает пресс-служба ОМВД РФ по г. Норильску.