Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

13 ноября 2017, 17:32



Депутат Законодательного собрания Красноярского края Павел Ростовцев прибыл в Норильск с рабочим визитом.

В этом году в фестивале принимают участие более 100 человек – это 11 команд, которые поборются за звание лучших в спорте, художественной самодеятельности и кулинарном искусстве. Открывая фестиваль, Павел Ростовцев поздравил участников соревнований с прошедшим 100-летием со дня образования народной милиции и подчеркнул, что в настоящее время в России особое внимание уделяется развитию спорта и физической культуры: «Такие фестивали, как сегодня, помогают установить неформальные связи, которые будут в дальнейшем использоваться в вашей непосредственной работе. Всем участникам соревнований я желаю успехов и стать для своих сотрудников, для своих детей, для своих подчинённых, для своих начальников образцом верности спорту и физической культуре». В первый день фестиваля участники продемонстрируют свое мастерство в эстафете (отжимание, перенос тяжести, бег с препятствием, перенос бойца), стрельбе из боевого оружия, подтягивании на перекладине, гиревом спорте, перетягивании каната и шахматах. Сегодня же вечером в публичной библиотеке (Ленинский пр., 20а) Павел Ростовцев встретится со спортивной общественностью Норильска. Темой встречи станет презентация федерального партийного проекта «Детский спорт», направленного на повышение значимости занятий физической культурой и спортом, совершенствование системы физического воспитания в школе, приобщение детей и подростков к систематическим занятиям физической культурой и спортом, формирование навыков здорового образа жизни, обеспечение спортивного досуга детей и подростков, развитие массового спорта и пропаганды спорта как основы воспитания здорового и социально активного подрастающего поколения. Павел Ростовцев особо подчеркнул необходимость аккумуляции сил на всех уровнях власти для достижения главных задач партийного проекта, в том числе привлечения местных жителей регионов к решению проблем организации спортивного досуга. 14 ноября Павел Ростовцев проведет урок Универсиады для учащихся 8-го класса школы № 28.

Просмотров:122 Трехкратный чемпион мира по биатлону, серебряный призер Олимпийских игр 2006 года в Турине принял участие в открытии III Фестиваля культуры и спорта среди сотрудников и работников силовых ведомств Красноярья, расположенных за полярным кругом.В этом году в фестивале принимают участие более 100 человек – это 11 команд, которые поборются за звание лучших в спорте, художественной самодеятельности и кулинарном искусстве. Открывая фестиваль, Павел Ростовцев поздравил участников соревнований с прошедшим 100-летием со дня образования народной милиции и подчеркнул, что в настоящее время в России особое внимание уделяется развитию спорта и физической культуры: «Такие фестивали, как сегодня, помогают установить неформальные связи, которые будут в дальнейшем использоваться в вашей непосредственной работе. Всем участникам соревнований я желаю успехов и стать для своих сотрудников, для своих детей, для своих подчинённых, для своих начальников образцом верности спорту и физической культуре».В первый день фестиваля участники продемонстрируют свое мастерство в эстафете (отжимание, перенос тяжести, бег с препятствием, перенос бойца), стрельбе из боевого оружия, подтягивании на перекладине, гиревом спорте, перетягивании каната и шахматах.Сегодня же вечером в публичной библиотеке (Ленинский пр., 20а) Павел Ростовцев встретится со спортивной общественностью Норильска. Темой встречи станет презентация федерального партийного проекта «Детский спорт», направленного на повышение значимости занятий физической культурой и спортом, совершенствование системы физического воспитания в школе, приобщение детей и подростков к систематическим занятиям физической культурой и спортом, формирование навыков здорового образа жизни, обеспечение спортивного досуга детей и подростков, развитие массового спорта и пропаганды спорта как основы воспитания здорового и социально активного подрастающего поколения. Павел Ростовцев особо подчеркнул необходимость аккумуляции сил на всех уровнях власти для достижения главных задач партийного проекта, в том числе привлечения местных жителей регионов к решению проблем организации спортивного досуга.14 ноября Павел Ростовцев проведет урок Универсиады для учащихся 8-го класса школы № 28.