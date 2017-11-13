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13 ноября 2017, 17:36



Госавтоинспекторы подвели итоги рейдов, проведенных в выходные дни в Норильске.

В ходе проведения оперативно-профилактического мероприятия «Нетрезвый водитель» сотрудниками дорожной полиции выявлено 212 нарушений правил дорожного движения. Во время рейдов дорожными полицейскими задержаны 4 нетрезвых водителя, 4 водителя, управлявших автомобилями без прав, 7 нарушителей правил перевозки детей в автомобиле. 34 водителя привлечены к административной ответственности за нарушение правил пользования ремнями безопасности, 5 - за нарушение правил тонировки, 65 – за то, что не уступили дорогу пешеходам на пешеходных переходах. Шесть автомобилей помещено на штрафстоянку, сообщили в пресс-службе ОМВД РФ по г. Норильску.

Просмотров:124 Инспекторы ГИБДД подвели итоги оперативно-профилактического мероприятия «Нетрезвый водитель», проведенного в выходные дни.В ходе проведения оперативно-профилактического мероприятия «Нетрезвый водитель» сотрудниками дорожной полиции выявлено 212 нарушений правил дорожного движения.Во время рейдов дорожными полицейскими задержаны 4 нетрезвых водителя, 4 водителя, управлявших автомобилями без прав, 7 нарушителей правил перевозки детей в автомобиле. 34 водителя привлечены к административной ответственности за нарушение правил пользования ремнями безопасности, 5 - за нарушение правил тонировки, 65 – за то, что не уступили дорогу пешеходам на пешеходных переходах. Шесть автомобилей помещено на штрафстоянку, сообщили в пресс-службе ОМВД РФ по г. Норильску.