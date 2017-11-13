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13 ноября 2017, 17:45



Фан-парк «Бобровый лог» начал подготовку к горнолыжному сезону. Систему искусственной снегогенерации включили в субботу, 11 ноября.

Сегодня, 13 ноября, на склоны уже вышла снегоуплотнительная техника. Ратраки приступили к формированию подушки для будущих горнолыжных трасс. Напомним, система искусственного снегообразования фан-парка «Бобровый лог» насчитывает 80 единиц снегогенераторов (8 снежных пушек, 72 снежных ружья). Производитель - итальянская компания Techno Alpin.

Просмотров:125 В Красноярске установилась минусовая температура, столбик термометра опустился до отметки -12 градусов по Цельсию. В настоящий момент на трассах канатно-кресельного подъемника К2 искусственный снег генерируют 8 снежных пушек, на К1 – 27 снежных ружей. Традиционно первыми будут заснежены и подготовлены к горнолыжному сезону трассы №13, № 9 и № 7. На подготовку, при условии устойчивых отрицательных температур, потребуется порядка 10-14 дней. При температурных колебаниях в сторону плюса срок подготовки горнолыжных трасс может увеличиться. Ориентировочная дата открытия - 21-22 ноября, сообщает НИА-Красноярск.Сегодня, 13 ноября, на склоны уже вышла снегоуплотнительная техника. Ратраки приступили к формированию подушки для будущих горнолыжных трасс.Напомним, система искусственного снегообразования фан-парка «Бобровый лог» насчитывает 80 единиц снегогенераторов (8 снежных пушек, 72 снежных ружья). Производитель - итальянская компания Techno Alpin.