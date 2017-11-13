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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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18:05 Россия в 2018 году начнёт консультации с Норвегией, Данией, США и Канадой по шельфу Арктики.
17:45 Фан-парк «Бобровый лог» начал подготовку к горнолыжному сезону. Систему искусственной снегогенерации включили в субботу, 11 ноября.
17:36 Госавтоинспекторы подвели итоги рейдов, проведенных в выходные дни в Норильске.
17:32 Депутат Законодательного собрания Красноярского края Павел Ростовцев прибыл в Норильск с рабочим визитом.
17:28 Норильские полицейские участвуют в III Фестивале культуры и спорта среди сотрудников силовых ведомств Красноярского края, расположенных за полярных кругом.
17:24 Конкурс «Дорожный патруль - 2017» провели в Норильском центре безопасности движения.
16:44 На фасаде 32-й кайерканской школы появилась мемориальная доска, посвященная памяти Алексея Атланова, погибшего в 1994 году в первой чеченской войне.
16:32 В Норильске объявлен дополнительный набор слушателей в "Школу стрит-арта".
16:30 «Революция – новое искусство для нового мира». Фильм-выставка под таким названием пройдет в Норильске в кинотеатре «Родина».
15:30 В воскресенье в "Фаблаб-Норильск" прошел тренинг для волонтеров «Комбината добра», представителей благотворительных фондов и общественных организаций.
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