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13 ноября 2017, 18:05



Россия в 2018 году начнёт консультации с Норвегией, Данией, США и Канадой по шельфу Арктики.

«Заявки в комиссию ООН на установление внешних границ континентального шельфа в Арктике также подали Норвегия и Дания, в ближайшее время ожидается заявка от Канады и позднее — от США. Со всеми этими странами надо будет проводить консультации, согласовывать нашу заявку с учётом общих проблем, связанных с примыканием хребтов Ломоносова и Альфа-Менделеева к различным континентальным окраинам Арктического океана. Начало консультаций планируется на следующий год», — цитирует Лобковского РИА Новости. По его словам, переговоры могут растянуться на годы, так как они осложнены санкциями. «Комиссия ООН вряд ли удовлетворит нашу заявку без согласования с Канадой, Данией и США. Она будет на них смотреть, начнутся споры», — добавил Лобковский. Ранее премьер-министры России Дмитрий Медведев и Норвегии Эрна Сульберг обсудили укрепление сотрудничества в Арктическом регионе.

Просмотров:120 В 2018 году Россия начнёт научные дискуссии с представителями Норвегии, Дании, США и Канады по вопросу принадлежности подводных тектонических структур Северного Ледовитого океана к различным участкам Арктического шельфа. Об этом заявил замдиректора по геологическому направлению Института океанологии имени П. П. Ширшова РАН Леопольд Лобковский, сообщает RT.«Заявки в комиссию ООН на установление внешних границ континентального шельфа в Арктике также подали Норвегия и Дания, в ближайшее время ожидается заявка от Канады и позднее — от США. Со всеми этими странами надо будет проводить консультации, согласовывать нашу заявку с учётом общих проблем, связанных с примыканием хребтов Ломоносова и Альфа-Менделеева к различным континентальным окраинам Арктического океана. Начало консультаций планируется на следующий год», — цитирует Лобковского РИА Новости.По его словам, переговоры могут растянуться на годы, так как они осложнены санкциями.«Комиссия ООН вряд ли удовлетворит нашу заявку без согласования с Канадой, Данией и США. Она будет на них смотреть, начнутся споры», — добавил Лобковский.Ранее премьер-министры России Дмитрий Медведев и Норвегии Эрна Сульберг обсудили укрепление сотрудничества в Арктическом регионе.