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14 ноября 2017, 10:41



Совещание по вопросу строительства перинатального центра в Норильске проведет полномочный представитель президента России в СФО Сергей Меняйло.

Напомним, в результате стихийного пожара, произошедшего 27 апреля и 24 мая текущего года, в населённом пункте пострадало 166 жилых домов, без жилья остались 245 семей. Оперативно было решено построить новые квартиры для пострадавших. «Красноярский краевой фонд жилищного строительства» выступил застройщиком. Работы начались 20 июля. «Благодаря высокой организованности мы оперативно справились с поставленной задачей. Сегодня жители уже получат ключи от новых домов», - сообщил корреспонденту «НИА - Красноярск» генеральный директор организации «Красноярский краевой фонд жилищного строительства» Сергей Бердоусов. Также Сергей Меняйло проведёт совещание по вопросу строительства перинатального центра в г. Норильске. Строительство объекта предусмотрено в соответствии с программой развития перинатальных центров в Российской Федерации. Кроме того, полпред проведёт рабочее совещание с руководителями правоохранительных органов Красноярского края. 15 ноября под председательством полномочного представителя пройдёт совещание по вопросу подготовки и проведения XXIX Всемирной зимней Универсиады 2019 года в г. Красноярске. Перед совещанием Сергей Меняйло посетит ряд объектов, строящихся к Универсиаде. Также планируется участие полпреда в торжественной церемонии открытия всероссийских соревнований по самбо «Кубок губернатора Красноярского края» среди юношей и девушек 13-14 лет.

Просмотров:246 Сегодня Сергей Меняйло прибыл в Красноярский край. В регионе он будет работать два дня. Первым делом вместе с врио губернатора Красноярского края Александром Уссом Меняйло отправится в поселок Стрелка, где ознакомится с ситуацией по решению проблем погорельцев, сообщает НИА-Красноярск.Напомним, в результате стихийного пожара, произошедшего 27 апреля и 24 мая текущего года, в населённом пункте пострадало 166 жилых домов, без жилья остались 245 семей.Оперативно было решено построить новые квартиры для пострадавших. «Красноярский краевой фонд жилищного строительства» выступил застройщиком. Работы начались 20 июля. «Благодаря высокой организованности мы оперативно справились с поставленной задачей. Сегодня жители уже получат ключи от новых домов», - сообщил корреспонденту «НИА - Красноярск» генеральный директор организации «Красноярский краевой фонд жилищного строительства» Сергей Бердоусов.Также Сергей Меняйло проведёт совещание по вопросу строительства перинатального центра в г. Норильске. Строительство объекта предусмотрено в соответствии с программой развития перинатальных центров в Российской Федерации.Кроме того, полпред проведёт рабочее совещание с руководителями правоохранительных органов Красноярского края.15 ноября под председательством полномочного представителя пройдёт совещание по вопросу подготовки и проведения XXIX Всемирной зимней Универсиады 2019 года в г. Красноярске. Перед совещанием Сергей Меняйло посетит ряд объектов, строящихся к Универсиаде.Также планируется участие полпреда в торжественной церемонии открытия всероссийских соревнований по самбо «Кубок губернатора Красноярского края» среди юношей и девушек 13-14 лет.