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14 ноября 2017, 10:45



Норильчане могут посетить «Одинокий трамвай» в Дудинке.

Дополнительная информация по телефону 5-09-96.

Просмотров:211 1 и 2 декабря в 19.00 в малом зале городского Дома культуры состоится премьера спектакля по мотивам произведений Александра Вампилова и Александра Володина «Одинокий трамвай». Размышления о любви, о разлуках, о вечном представят актеры Камерного театра, специалисты городского Дома культуры и приглашенные актеры-любители. Режиссер-постановщик — Андрей Тарасов, сообщается на официальном сайте Дудинки.Дополнительная информация по телефону 5-09-96.