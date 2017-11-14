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14 ноября 2017, 10:50

"Норникель" запускает конкурс для социальных предпринимателей Заполярья.


«Норникель» объявляет о старте традиционного конкурса «Социальное предпринимательство» для поддержки предпринимательской деятельности, направленной на решение социальных проблем, сообщаент пресс-служба компании.
Нововведением нового цикла конкурса «Социальное предпринимательство» стала возможность для индивидуальных предпринимателей самостоятельно подготовить бизнес-план, в том числе и на открытие бизнеса по франшизе, в соответствии с требованиями «Норникеля», и представить его к защите на инвестиционной сессии. В предыдущие годы такое было возможно только после успешного прохождения обучающего курса «Социальное предпринимательство».
«Норникель» предоставляет возможность для желающих систематизировать знания по основам создания, ведения и продвижения социального бизнеса, поиску ресурсов и привлечению инвестиций. Обучающий курс «Социальное предпринимательство» позволяет пройти путь от идеи социального бизнеса до проработки бизнес-плана и защиты его перед инвесторами. Начинающих социальных предпринимателей будут сопровождать наставники — опытные бизнесмены.
В этом году в конкурсе могут принять участие социальные предприниматели из Норильска и Таймырского Долгано-Ненецкого района Красноярского края, Мончегорска и Печенгского района Мурманской области.
Чтобы принять участие в конкурсе, необходимо ознакомиться с положением о конкурсе и заполнить анкету. По результатам инвестиционной сессии лучшие проекты получат финансирование от «Норникеля» в виде беспроцентных возвратных кредитов (займов) сроком на два года.
Первые обучающие сессии курса «Социальное предпринимательство» состоятся:
в Норильске - 24–27 ноября 2017 г.;
в Мончегорске и в Печенгском районе - 7–10 декабря 2017 г.
Развитие социального предпринимательства является одним из направлений благотворительной программы «Мир новых возможностей». С 2014 г. «Норникель» поддержал 19 бизнес-проектов на сумму 68,5 млн руб.

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