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14 ноября 2017, 13:29



«Большой. Новое время». Фотовыставка Дмитрия Старшинова под таким названием откроется в Норильске 17 ноября.

Первая персональная выставка артиста балета Большого театра Дмитрия Старшинова открывает для зрителей другой, «непарадный» Большой. Вместе с фотографом мы сможем понаблюдать за рабочим процессом, напряженными репетициями, моментами отдыха и наивысшего сосредоточения артистов перед выходом на сцену — всем тем, что обычно скрыто от посторонних глаз. Выставка Старшинова была впервые показана в рамках фестиваля «Мода и стиль в фотографии - 2017». Акцент в экспозиции сделан на современных балетных постановках театра. Среди них — спектакли, поставленные в последние годы специально по заказу Большого театра. Это, прежде всего, «Герой нашего времени» молодого композитора Ильи Демуцкого. Фотографии, вошедшие в выставку, сделаны во время триумфальных гастролей Большого театра в Королевской опере "Ковент Гарден" (Лондон) в июле — августе 2016 года. Ещё один раздел экспозиции посвящен двум спектаклям, которые стали плодом сотрудничества Большого театра с Алексеем Ратманским, являющимся сегодня одним из самых востребованных хореографов в мире: это «Светлый ручей» («Золотая маска» за лучшую работу хореографа, 2004; премия британских критиков, 2006) и «Русские сезоны» современного композитора Леонида Десятникова, с которым Большой театр осуществил целый ряд постановок («Русские сезоны» удостоены «Золотой маски» в номинации «Лучший спектакль в балете», 2010). Наконец, отдельное место на выставке занимает балет «Ундина» немецкого композитора Ханса Вернера Хенце, поставленный Вячеславом Самодуровым. Спектакль был удостоен «Золотой маски» 2017 года в номинации «Балет / Работа дирижера» (Павел Клиничев). Корпоративным попечителем проекта выступил «Норникель». Выставка будет работать с 18 ноября 2017 года по 14 января 2018 года в Музее Норильска с 11.00 до 19.00 ежедневно, кроме понедельника. В пятницу – с 13.00 до 21.00. Подробности на сайте МКВ «Музей Норильска» - www.norilskmuseum.ru

Просмотров:201 За свою 20-летнюю историю МУЛЬТИМЕДИА АРТ-МУЗЕЙ, МОСКВА/МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНЫЙ МОСКОВСКИЙ ДОМ ФОТОГРАФИИ (МАММ) неоднократно показывал выставки, посвященные балету, которые всегда пользовались неизменным успехом у зрителей. Большой театр, в свою очередь, для всего мира всегда оставался символом России, площадкой, на которой разворачивались самые значимые, интересные, обсуждаемые события в сфере классического искусства.Первая персональная выставка артиста балета Большого театра Дмитрия Старшинова открывает для зрителей другой, «непарадный» Большой. Вместе с фотографом мы сможем понаблюдать за рабочим процессом, напряженными репетициями, моментами отдыха и наивысшего сосредоточения артистов перед выходом на сцену — всем тем, что обычно скрыто от посторонних глаз. Выставка Старшинова была впервые показана в рамках фестиваля «Мода и стиль в фотографии - 2017».Акцент в экспозиции сделан на современных балетных постановках театра. Среди них — спектакли, поставленные в последние годы специально по заказу Большого театра. Это, прежде всего, «Герой нашего времени» молодого композитора Ильи Демуцкого. Фотографии, вошедшие в выставку, сделаны во время триумфальных гастролей Большого театра в Королевской опере "Ковент Гарден" (Лондон) в июле — августе 2016 года.Ещё один раздел экспозиции посвящен двум спектаклям, которые стали плодом сотрудничества Большого театра с Алексеем Ратманским, являющимся сегодня одним из самых востребованных хореографов в мире: это «Светлый ручей» («Золотая маска» за лучшую работу хореографа, 2004; премия британских критиков, 2006) и «Русские сезоны» современного композитора Леонида Десятникова, с которым Большой театр осуществил целый ряд постановок («Русские сезоны» удостоены «Золотой маски» в номинации «Лучший спектакль в балете», 2010).Наконец, отдельное место на выставке занимает балет «Ундина» немецкого композитора Ханса Вернера Хенце, поставленный Вячеславом Самодуровым. Спектакль был удостоен «Золотой маски» 2017 года в номинации «Балет / Работа дирижера» (Павел Клиничев).Корпоративным попечителем проекта выступил «Норникель». Выставка будет работать с 18 ноября 2017 года по 14 января 2018 года в Музее Норильска с 11.00 до 19.00 ежедневно, кроме понедельника. В пятницу – с 13.00 до 21.00. Подробности на сайте МКВ «Музей Норильска» - www.norilskmuseum.ru