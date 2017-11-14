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14 ноября 2017, 14:09



Завтра на Таймыре стартует муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников.

«В школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников приняли участие 84,3% всех таймырских школьников с 4-го по 11-е классы, всего порядка 2750 человек. Активно участвовали в проведении олимпиад все 16 имеющихся на Таймыре средних и основных общеобразовательных организаций, на базе которых было организовано 19 предметных олимпиад для школьников», - рассказала главный специалист отдела воспитания и дополнительного образования управления образования администрации муниципального района Тамара Диль. Олимпиады были организованы по математике, русскому и английскому языкам, информатике и ИКТ, физике, химии, биологии, экологии, географии, астрономии, литературе, истории, обществознанию, экономике, праву, искусству (мировая художественная культура), основам безопасности жизнедеятельности (ОБЖ), физической культуре и технологии. По итогам школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников информация о победителях и призёрах внесена в базу данных «Одаренные дети Красноярья». Порядок проведения и сроки муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников для жителей края утвержден приказом министерства образования Красноярского края. Так, 15 и 16 ноября таймырским школьникам предстоит проверить свои знания по основам безопасности жизнедеятельности, 17 ноября - по географии и литературе, 18 ноября - по обществознанию. 20 ноября пройдут олимпиады по физике и мировой художественной культуре, 21 и 22 ноября - по математике и русскому языку соответственно, 23 ноября - по химии, 24 ноября - по праву и экологии, 25 ноября - по химии, 27 ноября - по экономике, 28 ноября - по биологии. 30 ноября таймырских школьников ждут олимпиады по астрономии и истории, 1, 2 и 4 декабря - по физической культуре и информатике, 5 и 7 декабря - по технологии. Завершится муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников 8 декабря олимпиадой по английскому языку, сообщается на сайте Таймырского муниципального района. Призеры и победители Всероссийской олимпиады школьников получат льготы при поступлении в ведущие вузы России. Для этого необходимо стать победителем (дипломантом 1-й степени) или призером (дипломантом 2-й или 3-й степени) финала Всероссийской олимпиады школьников, а также олимпиады из перечня Минобрнауки России. Как правило, вузы зачисляют победителей и призёров олимпиад первого уровня вне конкурса.

Просмотров:182 Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников продлится до 8 декабря. Участие в нём примут более 720 победителей и 690 призёров школьного этапа по каждому общеобразовательному предмету.«В школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников приняли участие 84,3% всех таймырских школьников с 4-го по 11-е классы, всего порядка 2750 человек. Активно участвовали в проведении олимпиад все 16 имеющихся на Таймыре средних и основных общеобразовательных организаций, на базе которых было организовано 19 предметных олимпиад для школьников», - рассказала главный специалист отдела воспитания и дополнительного образования управления образования администрации муниципального района Тамара Диль.Олимпиады были организованы по математике, русскому и английскому языкам, информатике и ИКТ, физике, химии, биологии, экологии, географии, астрономии, литературе, истории, обществознанию, экономике, праву, искусству (мировая художественная культура), основам безопасности жизнедеятельности (ОБЖ), физической культуре и технологии.По итогам школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников информация о победителях и призёрах внесена в базу данных «Одаренные дети Красноярья».Порядок проведения и сроки муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников для жителей края утвержден приказом министерства образования Красноярского края.Так, 15 и 16 ноября таймырским школьникам предстоит проверить свои знания по основам безопасности жизнедеятельности, 17 ноября - по географии и литературе, 18 ноября - по обществознанию. 20 ноября пройдут олимпиады по физике и мировой художественной культуре, 21 и 22 ноября - по математике и русскому языку соответственно, 23 ноября - по химии, 24 ноября - по праву и экологии, 25 ноября - по химии, 27 ноября - по экономике, 28 ноября - по биологии. 30 ноября таймырских школьников ждут олимпиады по астрономии и истории, 1, 2 и 4 декабря - по физической культуре и информатике, 5 и 7 декабря - по технологии. Завершится муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников 8 декабря олимпиадой по английскому языку, сообщается на сайте Таймырского муниципального района.Призеры и победители Всероссийской олимпиады школьников получат льготы при поступлении в ведущие вузы России. Для этого необходимо стать победителем (дипломантом 1-й степени) или призером (дипломантом 2-й или 3-й степени) финала Всероссийской олимпиады школьников, а также олимпиады из перечня Минобрнауки России. Как правило, вузы зачисляют победителей и призёров олимпиад первого уровня вне конкурса.